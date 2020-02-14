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12:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Четыре белоруски поборются в пятницу за медали женского спринта ЧМ по биатлону

Чемпионат мира по биатлону, стартовавший накануне в итальянском Антхольце, продолжится в пятницу женской спринтерской гонкой.

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Источник: РИА "Новости"

На участие в гонке заявлены четыре белоруски.

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Первой на дистанцию из наших спортсменок уйдет под седьмым номером Ирина Кривко.

Елена Кручинкина стартует 38-й, Анна Сола 65-й, Динара Алимбекова 89-й.

Что касается лидеров мирового биатлона, норвежка Тирил Экхофф стартует 11-й, итальянка Доротея Вирер 15-й, ее соотечественница Лиза Витоцци 20-й, француженка Жулия Симон 37-й.

Начало гонки в 16.45 по минскому времени.

Напомним, в четверг в Антхольце прошла смешанная эстафета, которую уверенно выиграли норвежцы, вторыми были хозяева итальянцы, третьими чехи. Сборная Беларуси финишировала 12-й.

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