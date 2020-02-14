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12:34 (мск), источник: БЕЛТА

ЧЕ по биатлону-2020 пройдет в «Раубичах»

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесен из Отепя (Эстония) в «Раубичи», информация об этом размещена на официальном сайте Международного союза биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Спорткомплекс под Минском примет и этап Кубка IBU.

Континентальное первенство было перенесено в «Раубичи», поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум.

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Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг так прокомментировал решение белорусской стороны принять ЧЕ для официального сайта Международного союза биатлонистов: «IBU хотел бы поблагодарить “Раубичи” за организацию чемпионата Европы в столь короткие сроки. Поскольку вскоре в Беларуси пройдет финал Кубка IBU, это решение является наиболее правильным и экономически эффективным для спортсменов, организаторов и национальных федераций». Он также отметил, что мероприятие станет хорошей подготовкой для белорусской стороны, поскольку в марте 2022 года «Раубичи» будут принимать Кубок мира.

Изначально Международный союз биатлонистов должен был принять решение о переносе чемпионата Европы 15 февраля, но сделал это ранее, поскольку прогноз погоды не радовал организаторов соревнований в Отепя.

Чемпионат Европы второй год подряд будет проходить в белорусских «Раубичах». Соревнования начнутся 26 февраля и закончатся 1 марта.

Ранее в Отепя был отменен этап Кубка мира по лыжному двоеборью, который должен был пройти с 8 по 9 февраля.

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