Норвежка Рёйселанн завоевала золото в спринте на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Норвежка преодолела 7,5 км за 21 минуту 13,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла биатлонистка из США Сьюзан Данкли (+6,8; 0 промахов), третьей стала чешка Луция Харватова (+21,3; 1).

Рёйселанн впервые выиграла личную гонку на чемпионате мира, она пять раз входила в состав эстафетной команды, когда норвежки завоевывали золото мирового первенства. Для Данкли это вторая награда чемпионатов мира — в 2017 году она выиграла серебро в масс-старте. Харватова впервые стала призером мирового первенства.

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Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 21-е место (+1.03,6; 3). Светлана Миронова стала 38-й (+1.34,1; 2), Лариса Куклина — 48-й (+1.49,6; 4), Ирина Старых — 53-й (+1.57,1; 4). Российские биатлонисты обновили собственный антирекорд по количеству гонок без медалей с учетом этапов Кубка мира — 28. В прошлом году на чемпионате мира, который прошел в шведском Эстерсунде, россияне завоевали две серебряные и одну бронзовую награду.

В общем зачете Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер (545 очков), норвежка Тириль Экхофф находится на второй позиции (524 очка), на третьей — шведка Ханна Эберг (479). Миронова занимает 19-е место (231), Юрлова-Перхт — 25-е (195), Куклина — 28-е (179), Старых — 45-е (69).