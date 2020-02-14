Норвежка Рёйселанн завоевала золото в спринте на чемпионате мира
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Норвежка преодолела 7,5 км за 21 минуту 13,1 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла биатлонистка из США Сьюзан Данкли (+6,8; 0 промахов), третьей стала чешка Луция Харватова (+21,3; 1).
Рёйселанн впервые выиграла личную гонку на чемпионате мира, она пять раз входила в состав эстафетной команды, когда норвежки завоевывали золото мирового первенства. Для Данкли это вторая награда чемпионатов мира — в 2017 году она выиграла серебро в
Лучшей из россиянок стала Екатерина
В общем зачете Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер (545 очков), норвежка Тириль Экхофф находится на второй позиции (524 очка), на третьей — шведка Ханна Эберг (479). Миронова занимает 19-е место (231),
В субботу пройдет мужской спринт, начало — 16:45 мск. Мировое первенство завершится 23 февраля.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|21.13,1
|2
|Сьюзен Данкли
|США
|+06,8
|3
|Луция Харватова
|Чехия
|+21,3
|4
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+25,6
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+30,5
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+37,6
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+39,0
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+40,8
|9
|Ивона Фиалкова
|Словакия
|+44,2
|10
|Аита Гаспарин
|Швейцария
|+44,4