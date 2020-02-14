Российские биатлонистки отказались от использования соцсетей на время чемпионата мира

«Ощущается ли давление? Нет, особого ажиотажа по причине отсутствия медалей нет, вся команда спокойно работает, каждый знает свои цели и задачи, — сказал Норицын. — Девочки не читают новости, о некоторых событиях они узнают из разговоров тренеров. Даже биатлонные новости проходят мимо них. К примеру, про отчисление из команды казахских биатлонистов они узнали только через три дня. Про перепалку Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой они тоже не слышали».