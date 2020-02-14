Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на ЧМ по биатлону в Антхольце
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марте
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марте
Итоговое время победительницы — 21 мин.13,1 сек., она допустила один промах. Завоевавшая серебро американка Сьюзен Данкли стреляла без ошибок, но уступила скандинавке 6,8 сек. Замкнула тройку сильнейших чешка Луция Харватова, допустившая один промах и финишировавшая медленнее Марте
Лучшая из белорусок Елена Кручинкина — 49-я, она преодолела дистанцию с отставанием от чемпионки на 1 мин. 50,1 сек. с тремя промахами. Ирина Кривко заняла 52-е место, Динара Алимбекова — 72-е, Анна Сола — 93-е.
15 февраля планетарное первенство продолжится мужским спринтом на 10 км. Начало гонки в 16.45 по минскому времени.
Завершатся состязания в Антхольце 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|21.13,1
|2
|Сьюзен Данкли
|США
|+06,8
|3
|Луция Харватова
|Чехия
|+21,3
|4
|Елена Пидгрушная
|Украина
|+25,6
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+30,5
|6
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+37,6
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+39,0
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+40,8
|9
|Ивона Фиалкова
|Словакия
|+44,2
|10
|Аита Гаспарин
|Швейцария
|+44,4