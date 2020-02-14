Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на ЧМ по биатлону в Антхольце

Итоговое время победительницы — 21 мин.13,1 сек., она допустила один промах. Завоевавшая серебро американка Сьюзен Данкли стреляла без ошибок, но уступила скандинавке 6,8 сек. Замкнула тройку сильнейших чешка Луция Харватова, допустившая один промах и финишировавшая медленнее Марте Олсбю-Ройселанн на 21,3 сек.

Лучшая из белорусок Елена Кручинкина — 49-я, она преодолела дистанцию с отставанием от чемпионки на 1 мин. 50,1 сек. с тремя промахами. Ирина Кривко заняла 52-е место, Динара Алимбекова — 72-е, Анна Сола — 93-е.

15 февраля планетарное первенство продолжится мужским спринтом на 10 км. Начало гонки в 16.45 по минскому времени.