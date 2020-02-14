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14 февраля, источник: БЕЛТА

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на ЧМ по биатлону в Антхольце

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Итоговое время победительницы — 21 мин.13,1 сек., она допустила один промах. Завоевавшая серебро американка Сьюзен Данкли стреляла без ошибок, но уступила скандинавке 6,8 сек. Замкнула тройку сильнейших чешка Луция Харватова, допустившая один промах и финишировавшая медленнее Марте Олсбю-Ройселанн на 21,3 сек.

Лучшая из белорусок Елена Кручинкина — 49-я, она преодолела дистанцию с отставанием от чемпионки на 1 мин. 50,1 сек. с тремя промахами. Ирина Кривко заняла 52-е место, Динара Алимбекова — 72-е, Анна Сола — 93-е.

15 февраля планетарное первенство продолжится мужским спринтом на 10 км. Начало гонки в 16.45 по минскому времени.

Завершатся состязания в Антхольце 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.

  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Сьюзен Данкли
    США
    США
  • 3
    Луция Харватова
    Чехия
    Чехия
14.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия21.13,1
2Сьюзен ДанклиСШАСША+06,8
3Луция ХарватоваЧехияЧехия+21,3
4Елена ПидгрушнаяУкраинаУкраина+25,6
5Дениза ХерманнГерманияГермания+30,5
6Лиза ВиттоцциИталияИталия+37,6
7Доротея ВирерИталияИталия+39,0
8Франциска ПройссГерманияГермания+40,8
9Ивона ФиалковаСловакияСловакия+44,2
10Аита ГаспаринШвейцарияШвейцария+44,4
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