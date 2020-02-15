Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

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Решение о дисквалификации Слепцовой было принято 11 февраля. Она признана виновной в использовании запрещенной субстанции в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, однако двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

С 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 Слепцова практически не выступала на международной арене. На Кубке мира она выступила лишь однажды — на этапе в Анси, где в составе эстафетной команды заняла шестое место. Этот результат будет аннулирован.

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Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ней под подозрение тогда попали двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года. В четверг стало известно, что Устюгов, который завершил карьеру после Игр в Сочи, вновь подозревается в нарушении антидопинговых правил на основе показаний биологического паспорта с 2010 по 2014 год.