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12:23 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил, она дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Решение о дисквалификации Слепцовой было принято 11 февраля. Она признана виновной в использовании запрещенной субстанции в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, однако двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

С 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 Слепцова практически не выступала на международной арене. На Кубке мира она выступила лишь однажды — на этапе в Анси, где в составе эстафетной команды заняла шестое место. Этот результат будет аннулирован.

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Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ней под подозрение тогда попали двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года. В четверг стало известно, что Устюгов, который завершил карьеру после Игр в Сочи, вновь подозревается в нарушении антидопинговых правил на основе показаний биологического паспорта с 2010 по 2014 год.

Слепцовой 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. Она завершила карьеру после летнего чемпионата мира по биатлону — 2017, выиграв там три золотые медали. На ее счету пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира.

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