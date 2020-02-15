Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
12:03 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишен золота Олимпиады в Сочи

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил источник в Союзе биатлонистов России..

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества (оксандролона). Результаты Евгения Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете. Россиянин имеет право оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня начиная с 13 февраля.

На Олимпийских играх 2014 года Устюгов выступал в команде с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым. Из-за санкций в отношении Устюгова Шипулин, Малышко и Волков могут также лишиться золотых наград Игр в Сочи.

В четверг стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело в отношении Устюгова, который ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. 13 февраля россиянин подал в государственный суд Австрии иск к IBU. Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, вместе с ним под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов, двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года. Ранее в субботу в Союзе биатлонистов России сообщили, что за нарушение антидопинговых правил на два года была дисквалифицирована Слепцова.

34-летний Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры. Устюгов дважды становился серебряным призером чемпионата мира 2011 года и два раза выигрывал серебряные награды первенств Европы (2009, 2011).

Во время загрузки произошла ошибка.
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Коллапс «Манчестер Сити»: Гвардьола покинет клуб?
Кулижников выиграл золото ЧМ со вторым результатом в истории
Русский вундеркинд снова отжигает в НХЛ (видео)
В Нью-Йорке должны молиться на русских. Георгиев выдал суперматч
Брайант вошел в список финалистов на введение в Зал славы
Неймар разозлил руководство «ПСЖ» поездкой в Германию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь