Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишен золота Олимпиады в Сочи

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Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества (оксандролона). Результаты Евгения Устюгова, показанные в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов. В числе последствий — аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских играх 2014 года, на которых он завоевал золотую медаль в эстафете. Россиянин имеет право оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня начиная с 13 февраля.

На Олимпийских играх 2014 года Устюгов выступал в команде с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым. Из-за санкций в отношении Устюгова Шипулин, Малышко и Волков могут также лишиться золотых наград Игр в Сочи.

В четверг стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело в отношении Устюгова, который ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. 13 февраля россиянин подал в государственный суд Австрии иск к IBU. Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, вместе с ним под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов, двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года. Ранее в субботу в Союзе биатлонистов России сообщили, что за нарушение антидопинговых правил на два года была дисквалифицирована Слепцова.

34-летний Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры. Устюгов дважды становился серебряным призером чемпионата мира 2011 года и два раза выигрывал серебряные награды первенств Европы (2009, 2011).