Россия может потерять первое место в медальном зачете Сочи-2014 после отстранения Устюгова

Источник: РИА "Новости"

В субботу источник сообщил ТАСС, что российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золота Олимпиады, завоеванного в составе эстафетной команды. У Устюгова будет 21 день начиная с 13 февраля, чтобы оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи после решения Международного олимпийского комитета. Вердикт CAS можно обжаловать в Федеральном суде Швейцарии, который в случае выявления процессуальных нарушений, отправит дело на пересмотр.

В этом случае первое место в медальном зачете займет сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград. Российская команда с 10 золотыми, девятью серебряными и девятью бронзовыми медалями опустится на третью строчку, уступив также команде Канады (10−10−5).

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