Россия может потерять первое место в медальном зачете Сочи-2014 после отстранения Устюгова
ТАСС, 15 февраля. Россия может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
ТАСС, 15 февраля. Россия может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В субботу источник сообщил ТАСС, что российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золота Олимпиады, завоеванного в составе эстафетной команды. У Устюгова будет 21 день начиная с 13 февраля, чтобы оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В этом случае первое место в медальном зачете займет сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград. Российская команда с 10 золотыми, девятью серебряными и девятью бронзовыми медалями опустится на третью строчку, уступив также команде Канады (10−10−5).