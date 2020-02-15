Устюгов дисквалифицирован за анаболический стероид оксандролон
Международный союз биатлонистов (IBU) распространил мотивировочную часть решения дисквалифицировать российского биатлониста Евгения Устюгова.
Международный союз биатлонистов (IBU) распространил мотивировочную часть решения дисквалифицировать российского биатлониста Евгения Устюгова.
— Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Евгений Устюгов использовал запрещенный препарат оксандролон, за что дисквалифицирован на два года, начиная с даты вынесения решения — 13 февраля 2020 года, — говорится в
У спортсмена есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию по этому решению в Международный арбитражный суд (CAS).
Оксандролон — анаболический стероид. Это вещество блокирует рецепторы кортизола, который разрушает мышцы, тем самым, значительно снижает скорость распада мышечной ткани. Оксандролон стимулирует выработку креатинфосфата в мышцах, что влияет на рост силы мышц. Однако он бесполезен для набора мышечной массы. То есть сила от него вырастет, а масса нет.