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13:45 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Решение по допинговым делам Устюгова и Слепцовой заняло 80 страниц

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по допинговым делам олимпийских чемпионов по биатлону россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова заняло порядка 80 страниц. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что Слепцова и Устюгов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на два года. Их результаты с середины 2013 года по середину 2014 года аннулированы. Устюгов лишен олимпийского золота Игр в Сочи в составе эстафетной команды. Вместе с ним наград могут лишиться Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко, которые выступали в той гонке.

«Нам поступили официальные документы по этим делам, порядка 80 листов, — сказал Драчев. — Это очень объемные материалы. Сейчас мы разбираемся, что стало основанием для такого вердикта».

Устюгов и Слепцова намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). По итогам рассмотрения апелляций по этим делам будет принято окончательное решение.

Устюгову 34 года, он является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры. Устюгов дважды становился серебряным призером чемпионата мира 2011 года и два раза выигрывал серебряные награды первенств Европы (2009, 2011).

Слепцовой 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. Она завершила карьеру после летнего чемпионата мира — 2017, выиграв три золотые медали. На ее счету пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира.

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