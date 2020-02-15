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13:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слепцова уличена в использовании остарина

Международный союз биатлонистов (IBU) распространил мотивировочную часть решения дисквалифицировать российскую биатлонистку Светлану Слепцову.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлонистки в 2013 году.

Светлана Слепцова использовала запрещенную субстанцию остарин, за что дисквалифицирована на два года, начиная с даты принятия этого решения — 11 февраля 2020 года. Все ее результаты с марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Спортсменка лишена всех медалей, очков и призов, — говорится в пресс-релизе IBU.

У спортсменки есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию по этому решению в Международный арбитражный суд (CAS).

Остарин — это вещество, относящееся к разряду селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARM). Эти препараты похожи по своему эффекту на анаболические стероиды и могут использоваться в тренировках для наращивания мышечной массы, сжигания жира или укрепления костей.

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