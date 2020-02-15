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17:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением об аннулировании результатов эстафеты на Олимпиаде в Сочи. Шипулин обратился к болельщикам в своем Instagram.

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«Я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте», — написал 32-летний Шипулин.

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Ранее 15 февраля стало известно, что партнер Шипулина по эстафете в Сочи Евгений Устюгов был признан виновным в использовании запрещенных препаратов. Результаты россиянина в сезоне-2013/2014 были аннулированы, что повлекло за собой и лишение золотой медали партнеров Устюгова по команде. Если решение не удастся опротестовать, Шипулин утратит статус олимпийского чемпиона. Кроме того, российская сборная лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады.

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Шипулин завершил карьеру в 2018 году. Он шесть раз становился призером чемпионатов мира. На Играх в Ванкувере он выиграл бронзовую медаль.

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