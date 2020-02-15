Международный союз биатлонистов обязал СБР оплатить расходы по делам Устюгова и Слепцовой
По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, не совсем понятно, почему эти долги будут ложиться на нынешний состав СБР.
По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, не совсем понятно, почему эти долги будут ложиться на нынешний состав СБР.
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) обязал Союз биатлонистов России оплатить расходы, связанные с допинговыми делами российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Об этом сообщил журналистам президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.
«СБР принимает в этом деле непосредственное участие. Самое плохое, что мы вынуждены оплачивать расходы, которые IBU нам сейчас предъявляет. Причем не только по этим делам», — сказал Драчев.
«Понятно, что спортсмены возвращать ничего не будут. И не совсем понятно, почему эти долги будут ложиться на нынешний состав СБР. Получается, полученные средства истрачены, а оплачивать должны мы», — добавил он.
Допинговые нарушения Устюгова и Слепцовой пришлись на период, когда СБР возглавлял бизнесмен Михаил Прохоров. К октябрю 2019 года СБР погасил перед IBU €550 тыс. из €700 тыс. долга, позднее глава IBU Олле Далин заявил об увеличении долга на €356 тыс.