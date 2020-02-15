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17:14 (мск), источник: ТАСС

Международный союз биатлонистов обязал СБР оплатить расходы по делам Устюгова и Слепцовой

По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, не совсем понятно, почему эти долги будут ложиться на нынешний состав СБР.

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Источник: AFP 2020

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) обязал Союз биатлонистов России оплатить расходы, связанные с допинговыми делами российских спортсменов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Об этом сообщил журналистам президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

«СБР принимает в этом деле непосредственное участие. Самое плохое, что мы вынуждены оплачивать расходы, которые IBU нам сейчас предъявляет. Причем не только по этим делам», — сказал Драчев.

«Понятно, что спортсмены возвращать ничего не будут. И не совсем понятно, почему эти долги будут ложиться на нынешний состав СБР. Получается, полученные средства истрачены, а оплачивать должны мы», — добавил он.

Допинговые нарушения Устюгова и Слепцовой пришлись на период, когда СБР возглавлял бизнесмен Михаил Прохоров. К октябрю 2019 года СБР погасил перед IBU €550 тыс. из €700 тыс. долга, позднее глава IBU Олле Далин заявил об увеличении долга на €356 тыс.

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