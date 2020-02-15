Драчев ожидает, что слушания по делу РУСАДА против WADA начнутся в апреле

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

«Я не сомневаюсь, что это не просто так было подготовлено к чемпионату мира. Идет сбор информации к апрельским заседаниям в CAS [Спортивном арбитражном суде]. Точно ли они будут в апреле? Пока планировали на апрель, но все зависит от подготовки, от основных участников — РУСАДА и WADA, мы же является только третьей стороной», — сказал Драчев.