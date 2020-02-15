Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
17:17 (мск), источник: ТАСС

Драчев ожидает, что слушания по делу РУСАДА против WADA начнутся в апреле

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Президент союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут начаться в апреле. Таким мнением он поделился с журналистами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

«Я не сомневаюсь, что это не просто так было подготовлено к чемпионату мира. Идет сбор информации к апрельским заседаниям в CAS [Спортивном арбитражном суде]. Точно ли они будут в апреле? Пока планировали на апрель, но все зависит от подготовки, от основных участников — РУСАДА и WADA, мы же является только третьей стороной», — сказал Драчев.

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
У России первое за три года золото ЧМ по биатлону
Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после 2 удалений
Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Самуэльссон не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Минспорт: Есть основания ожидать новых санкций в отношении РФ
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь