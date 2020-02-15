Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять биатлониста Логинова с победой на ЧМ

Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира. Самуэльссон ранее заявлял, что Логинов не должен выступать на соревнованиях, поскольку семь лет назад был наказан за использование ЭПО.
«Нет, нет никаких шансов, что я буду его поздравлять, — сказал Самуэльссон. — Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность. Я ничего не имею против российского биатлона, я против спортсменов, которые употребляли ЭПО, а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира. Считаю, что система работает неверно».
Логинов преодолел 10 км за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).