Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять биатлониста Логинова с победой на ЧМ

Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира. Самуэльссон ранее заявлял, что Логинов не должен выступать на соревнованиях, поскольку семь лет назад был наказан за использование ЭПО.

«Нет, нет никаких шансов, что я буду его поздравлять, — сказал Самуэльссон. — Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность. Я ничего не имею против российского биатлона, я против спортсменов, которые употребляли ЭПО, а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира. Считаю, что система работает неверно».