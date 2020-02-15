Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
18:31 (мск), источник: ТАСС

Самуэльссон заявил, что не будет поздравлять биатлониста Логинова с победой на ЧМ

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион швед Себастьян Самуэльссон не намерен поздравлять российского биатлониста Александра Логинова с победой в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом он заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира. Самуэльссон ранее заявлял, что Логинов не должен выступать на соревнованиях, поскольку семь лет назад был наказан за использование ЭПО.

«Нет, нет никаких шансов, что я буду его поздравлять, — сказал Самуэльссон. — Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность. Я ничего не имею против российского биатлона, я против спортсменов, которые употребляли ЭПО, а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира. Считаю, что система работает неверно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Логинов преодолел 10 км за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).

Читайте также
  • 1
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
У России первое за три года золото ЧМ по биатлону
Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после 2 удалений
Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Минспорт: Есть основания ожидать новых санкций в отношении РФ
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь