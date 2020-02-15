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18:38 (мск), источник: БЕЛТА

Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на ЧМ в Антхольце, Мартен Фуркад — 3-й, Антон Смольский — 15-й

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Стрелявший без промахов российский биатлонист преодолел 10-километровую гонку за 22 мин. 48,1 сек. Серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, на счету которого один промах.

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Он отстал от новоиспеченного чемпиона мира на 6,5 сек.

Замкнул тройку сильнейших еще один француз Мартен Фуркад, не допустивший ошибок на огневых рубежах. Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса уступил Логинову 19,5 сек.

Лучший из белорусов Антон Смольский занял 15-е место, уступив чемпиону мира из России 1 мин.

13,0 сек. Роман Елетнов стал 32-м, Никита Лобастов — 36-м, Сергей Бочарников — 86-м. Всего стартовали 107 биатлонистов.

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    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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