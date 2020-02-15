Россиянин Александр Логинов выиграл спринт на ЧМ в Антхольце, Мартен Фуркад — 3-й, Антон Смольский — 15-й

Источник: РИА "Новости"

Стрелявший без промахов российский биатлонист преодолел 10-километровую гонку за 22 мин. 48,1 сек. Серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, на счету которого один промах.

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Он отстал от новоиспеченного чемпиона мира на 6,5 сек.

Замкнул тройку сильнейших еще один француз Мартен Фуркад, не допустивший ошибок на огневых рубежах. Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса уступил Логинову 19,5 сек.

Лучший из белорусов Антон Смольский занял 15-е место, уступив чемпиону мира из России 1 мин.