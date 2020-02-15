У Логинова — золото ЧМ!

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День мужского спринта начался грустно. С новости о дисквалификации олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, уже давно не выступающих. Обоих отстранили на два года за положительные допинг-пробы, сданные в 2013 году. Сложно представить, что у действующих биатлонистов от этой информации получилось полностью абстрагироваться.

И все же нашлись люди, сумевшие подарить российским болельщикам праздник. Александр Логинов выиграл этот спринт!

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--69ed59934a42d1dda32c" data-vnd="69ed59934a42d1dda32c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=69ed59934a42d1dda32c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А гонка была сумасшедшая. До старта у нее было много фаворитов, в том числе, и все они в самом деле сменяли друг друга во главе промежуточного протокола. Йоханнес Бе безумно быстро начал, но промахнулся первым же выстрелом, а каждый следующий круг проходил медленнее предыдущего.

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На пятки ему уже наступал Кантен Фийон Майе. Француз тоже не обошелся без ошибки на первом рубеже, зато на стойке был безупречен, а скорость показал и вовсе феноменальную. На 17 секунд превзошел ногами Йоханнеса и немца Хорна, на 25 — соотечественника Фуркада, на 26 — Тарьея Бе. Поэтому двое последних с большими золотыми амбициями и точной стрельбой остались позади Фийона Майе. И казалось, что осуществить свою цель на этот чемпионат мира — завоевать личное золото — 27-летний француз сумеет уже в первой же гонке.

Но тут на трассу под 43-м стартовым номером вышел Логинов. Он не был быстр на разгоне и к первому рубежу подходил только восьмым. Отстрелял точно, ушел четвертым, но вышел на промежуточное первое место на середине дистанции — отметке 5,3 километра. А точная стрельба на стойке только утвердила россиянина в статусе лидера. На выходе со стадиона он опережал Кантена на 7,6 секунду, а последний круг прошел всего на секунду медленнее неудержимого француза. И финишировал первым!

Вскоре вызов россиянину бросил еще один француз — Эмельян Жаклен. После первого рубежа он расположился на первой строчке. С лучшим результатом, на 4,4 секунды быстрее Логинова, подходил к рубежу второму. Но один промах на стойке стоил Жаклену золота. И вообще медали.

Логинов остался первым! У России — первое золото чемпионата мира с 2017-го, когда наша четверка выиграла мужскую эстафету. И первое в спринте с 2008-го, когда победил Максим Чудов.

У Фийона-Майе — серебро, у Фуркада — бронза. Следом, в пределах 30 секунд, — два брата Бе и неудачник Жаклен. Представляете, какая борьба будет завтра в гонке преследования?

Почин Логинова, к сожалению, не поддержал Матвей Елисеев. Первый круг он прошел даже быстрее партнера по команде, но промах на лежке отбросил его назад. Финишировал Елисеев в итоге 12-м. Никита Поршнев порадовал точной стрельбой, ноо даже с двумя нулями на рубежах он финишировал 20-м в одно время с Лукашем Хофером, промахнувшимся дважды. Евгений Гараничев только 56-й с тремя ошибками на рубежах. Но в воскресную гонку преследования попал.