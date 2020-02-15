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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
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19:04 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Логинов заявил, что бежал к золоту чемпионата мира с мыслями о жене и дочери

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов последний круг победной спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце бежал с мыслями о жене и дочери. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции после завоевания золота.

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Для Логинова эта золотая медаль стала первой на чемпионате мира. Биатлонист стал отцом в октябре прошлого года.

«Я уже полтора месяца не был дома. 85 процентов времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним домой», — сказал Логинов.

«Осенью месяц-полтора травмы не давали мне полноценно тренироваться, у меня были проблемы с локтем и спиной. Я не мог выполнять нагрузки в полном объеме. В последний месяц я уже тренировался в полную силу, так что я был готов, моя скорость возвращается», — рассказал биатлонист о своей победе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Логинов отметил, что главным в гонке было чисто пройти огневые рубежи, что ему удалось. «Я стартовал с мыслями, что надо стрелять “на ноль”, тем более, что в Антхольце очень сложное стрельбище», — сказал Логинов.

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15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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