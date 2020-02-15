Биатлонист Логинов заявил, что бежал к золоту чемпионата мира с мыслями о жене и дочери

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Для Логинова эта золотая медаль стала первой на чемпионате мира. Биатлонист стал отцом в октябре прошлого года.

«Я уже полтора месяца не был дома. 85 процентов времени во время последнего круга я думал о жене и дочери, потому что уже очень хочу вернуться к ним домой», — сказал Логинов.

«Осенью месяц-полтора травмы не давали мне полноценно тренироваться, у меня были проблемы с локтем и спиной. Я не мог выполнять нагрузки в полном объеме. В последний месяц я уже тренировался в полную силу, так что я был готов, моя скорость возвращается», — рассказал биатлонист о своей победе.

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