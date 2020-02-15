«Жена не поймёт». Логинов пригласил любого спортсмена жить «почти на свою кровать»
Российский биатлонист Александр Логинов выразил готовность поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его
Российский биатлонист Александр Логинов выразил готовность поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его
На вопрос журналистки, почему общественность должна верить биатлонисту и сколько
Напомним, в ноябре 2013 года
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Александр Логинов
|Россия
|22.48,1
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+06,5
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+19,5
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+22,5
|5
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+23,9
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+29,8
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+39,7
|8
|Филипп Хорн
|Германия
|+44,4
|9
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+52,1
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,4