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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жена не поймёт». Логинов пригласил любого спортсмена жить «почти на свою кровать»

Российский биатлонист Александр Логинов выразил готовность поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его допинг-тестов.

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На вопрос журналистки, почему общественность должна верить биатлонисту и сколько допинг-тестов он прошёл, Александр ответил: «Не скажу точно, но штук 12−16 прошёл. Что касается доверия, мы, наконец, сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной — жена не поймёт», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.

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15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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