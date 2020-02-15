Французские биатлонисты поздравили Логинова после спринта на чемпионате мира

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Логинов выиграл гонку, Фийон Майе стал вторым, Фуркад — третьим.

Конфликт между Фуркадом и Логиновым начался в 2017 году во время смешанной эстафеты на чемпионате. Его причиной стало падение россиянина при передаче эстафеты, которое спровоцировал француз. В итоге французская сборная заняла второе место, а российская — третье. Во время церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку Фуркаду.

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Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.