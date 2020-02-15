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19:16 (мск), источник: ТАСС

Французские биатлонисты поздравили Логинова после спринта на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Французские биатлонисты Кентен Фийон Майе и Мартен Фуркад пожали руку россиянину Александру Логинову во время церемонии награждения после спринтерской гонки на чемпионате мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

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Логинов выиграл гонку, Фийон Майе стал вторым, Фуркад — третьим.

Конфликт между Фуркадом и Логиновым начался в 2017 году во время смешанной эстафеты на чемпионате. Его причиной стало падение россиянина при передаче эстафеты, которое спровоцировал француз. В итоге французская сборная заняла второе место, а российская — третье. Во время церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку Фуркаду.

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Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

На чемпионате мира 2019 года Логинов стал серебряным призером в спринте, а также занял третье место в эстафете. Помимо этого, на счету 28-летнего биатлониста бронза мирового первенства 2017 года в смешанной эстафете.

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15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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