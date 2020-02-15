Биатлонист Логинов заявил, что готов объясниться с Фуркадом по поводу допингового прошлого

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Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Третье место в этой гонке занял пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, который раньше критиковал Логинова за нежелание объяснять причину, по которой у него был найден ЭПО. Этот препарат попадает в организм только через шприц.

«Я не видел критических заявлений норвежских биатлонистов после моей победы. А по поводу того, что между нами не хватает коммуникации, то я уже говорил, что с большим удовольствием пообщаюсь с каждым из спортсменов, не вижу никаких проблем. Просто я не президент, чтобы собирать пресс-конференцию. А со спортсменами я готов встретиться в любое время, думаю, они меня поймут», — сказал Логинов.

«Мы с женой сумели расширить свою жилплощадь, так что с большим удовольствием жду каждого, кто захочет пообщаться, у себя дома. Хоть 366 дней в году, пусть приезжают, спят на соседней кровати. Можно и на одной, но жена не поймет», — сказал он.