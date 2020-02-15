Сергей Чепиков: На фоне неприятных новостей, Логинов проявил характер и выиграл золото
Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте.
Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте.
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков — о победе Александра Логинова в спринтерской гонке ЧМ-2020.
— Сергей, ожидали такого результата?
— Скажу так: немного неожиданная победа, но очень долгожданная. Сразу — золото, это очень здорово.
— Но по смешанной эстафете было видно, что Логинов в очень хорошей форме. Если б ему не «привезли» перед последним этапом 1,40 отставания, вполне мог затащить команду на пьедестал.
— Пожалуй, соглашусь. Слагаемые успеха? Главное слагаемое, это характер Александра. Все мы знаем, что сегодня непростой день для нашего биатлона, пришло известие о нарушении антидопинговых правил Сергеем Устюговым.
Ну и плюс, нам удалось решить перед чемпионатом мира проблемы с техническими моментами — с патронами, лыжами
— Немного назад вернемся. Что скажете про выступление наших девушек?
— Сегодня была почти идеальная погода, она не влияла на стрельбу. Вчера, во время женской гонки, ветер внес большие коррективы. Даже лидеры мирового биатлона делали по шесть промахов. Если говорить о беге, то Юрлова и Куклинабежали с лидерами практически в один ноги. Юрлова с тремя кругами проиграла минуту победителям.
— На женскую эстафету есть надежда?
— Про победу говорить не буду, но есть шансы на успех — можем при удачном раскладе зацепиться за подиум.
— Возвращаясь к мужскому спринту, не будем забывать и про Матвея Елисеева. Если бы не ушел на первом рубеже на штрафной круг, мог побороться и за более высокое место.
— Это так, но посмотрим, как будет в гонке преследования. Ждем ее с нетерпением. Хотелось бы, чтобы вся команда поддерживала лидера. Вот бы нам еще
— Об этом остается только мечтать, но есть объективная реальность — хотелось бы, чтобы в нашей футбольной сборной играли Азар или Мбаппе, но нет у них таких, не родила земля русская. Так же сейчас и в биатлоне.
— Соглашусь, — смеется Чепиков. — Это объективная реальность.
— Надеемся на эстафеты?
— На эстафеты, но и не будем забывать про завтрашнюю гонку преследования.
Волохов Юрий
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Александр Логинов
|Россия
|22.48,1
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+06,5
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+19,5
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+22,5
|5
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+23,9
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+29,8
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+39,7
|8
|Филипп Хорн
|Германия
|+44,4
|9
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+52,1
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,4