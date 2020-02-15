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19:25 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Чепиков: На фоне неприятных новостей, Логинов проявил характер и выиграл золото

Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте.

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков — о победе Александра Логинова в спринтерской гонке ЧМ-2020.

— Сергей, ожидали такого результата?
— Скажу так: немного неожиданная победа, но очень долгожданная. Сразу — золото, это очень здорово.

— Но по смешанной эстафете было видно, что Логинов в очень хорошей форме. Если б ему не «привезли» перед последним этапом 1,40 отставания, вполне мог затащить команду на пьедестал.
— Пожалуй, соглашусь. Слагаемые успеха? Главное слагаемое, это характер Александра. Все мы знаем, что сегодня непростой день для нашего биатлона, пришло известие о нарушении антидопинговых правил Сергеем Устюговым. Из-за этого Россию лишили золотой медали в эстафете на Ирах в Сочи. Понятно, что в день гонки такую новость тоже надо было пережить, хорошо собраться на гонку, абстрагироваться от всего. И Саше Логинову это удалось.

Ну и плюс, нам удалось решить перед чемпионатом мира проблемы с техническими моментами — с патронами, лыжами и т. д. Усилили мы сервис группу. Эти факторы тоже очень важны.

— Немного назад вернемся. Что скажете про выступление наших девушек?
— Сегодня была почти идеальная погода, она не влияла на стрельбу. Вчера, во время женской гонки, ветер внес большие коррективы. Даже лидеры мирового биатлона делали по шесть промахов. Если говорить о беге, то Юрлова и Куклинабежали с лидерами практически в один ноги. Юрлова с тремя кругами проиграла минуту победителям.

— На женскую эстафету есть надежда?
— Про победу говорить не буду, но есть шансы на успех — можем при удачном раскладе зацепиться за подиум.

— Возвращаясь к мужскому спринту, не будем забывать и про Матвея Елисеева. Если бы не ушел на первом рубеже на штрафной круг, мог побороться и за более высокое место.
— Это так, но посмотрим, как будет в гонке преследования. Ждем ее с нетерпением. Хотелось бы, чтобы вся команда поддерживала лидера. Вот бы нам еще одного-двух ребят увидеть в топ-10, как, к примеру, норвежцы или французы.

— Об этом остается только мечтать, но есть объективная реальность — хотелось бы, чтобы в нашей футбольной сборной играли Азар или Мбаппе, но нет у них таких, не родила земля русская. Так же сейчас и в биатлоне.
— Соглашусь, — смеется Чепиков. — Это объективная реальность.

— Надеемся на эстафеты?
— На эстафеты, но и не будем забывать про завтрашнюю гонку преследования.

Волохов Юрий

  • 1
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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