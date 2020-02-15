Елисеев не выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб сборной России определился с двумя из четырех участников индивидуальной гонки, на старт выйдут Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится 19 февраля, еще два российских участника будут названы позднее.

«Не до конца получилось меня реанимировать к чемпионату мира, на последнем круге было ужасное западение по скорости, — сказал Елисеев, занявший в гонке 12-е место. — Что касается индивидуальной гонки, то в плане у меня этой гонки не стояло. Думаю, будем его придерживаться. Может, выступлю в сингл-миксте».

Победу в спринте одержал Логинов, для российского биатлониста это золото чемпионата мира стало первым в карьере. «Я очень рад за Сашу, это прекрасное событие. Что касается допинговых скандалов, которые сегодня прогремели, то мне сложно их комментировать, меня тогда даже не было в команде. Странно только, что если что-то было, то почему так долго ждали», — сказал Елисеев.