Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
9Джокович выиграл Australian Open
19:40 (мск), источник: ТАСС

Касперович: Логинов победой на ЧМ доказал, что Россия была и будет сильна в биатлоне

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов своей победой на чемпионате мира в итальянском Антхольце в спринтерской гонке на 10 км доказал, что Россия была, есть и будет сильной страной в биатлоне. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0). Ранее в субботу ТАСС стало известно, Международный союз биатлонистов (IBU) признал олимпийского чемпиона Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и спортсмен был дисквалифицирован на два года.

«Мы знали, что сегодня случилось, — рассказал Косперович. — Думал, он поднимет эту тему перед гонкой, но не стал. Но нам было очень обидно за те олимпийские медали — они столько радости всей нам, всей стране тогда принесли. Саша сегодня, считай, отомстил — показал, Россия была, есть и будет сильна в мировом биатлоне, и его медаль — общая медаль нашей России».

Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

«Мы долго к этому шли, но все-таки пришли — большая работа была проделана, Саша — трудяга, через столько прошел, ворошить уже не хочу, как это все было. Но он всегда на острие, всегда на виду, и все время чего-то не хватало. В этом году он был заряжен на победу очень сильно, вся его работа была направлена именно на этот чемпионат мира. Да, были травмы, опасно было распыляться», — подчеркнул Касперович.

«Мы вместе ехали на гонку, старались говорить на отвлеченные темы. Я сказал ему буквально следующее -работаем в том же режиме, аккуратно, я на подъеме. Работали в общем-то в обычном режиме, а обсуждать гонку будем по дороге домой. Сейчас все — эта медаль уже в истории, трудимся дальше», — заключил тренер Логинова.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
У России первое за три года золото ЧМ по биатлону
Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после 2 удалений
Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Самуэльссон не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Минспорт: Есть основания ожидать новых санкций в отношении РФ
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь