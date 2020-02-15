Касперович: Логинов победой на ЧМ доказал, что Россия была и будет сильна в биатлоне

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Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), третьим стал его соотечественник Мартен Фуркад (+19,5; 0). Ранее в субботу ТАСС стало известно, Международный союз биатлонистов (IBU) признал олимпийского чемпиона Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и спортсмен был дисквалифицирован на два года.

«Мы знали, что сегодня случилось, — рассказал Косперович. — Думал, он поднимет эту тему перед гонкой, но не стал. Но нам было очень обидно за те олимпийские медали — они столько радости всей нам, всей стране тогда принесли. Саша сегодня, считай, отомстил — показал, Россия была, есть и будет сильна в мировом биатлоне, и его медаль — общая медаль нашей России».

Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира, в 2008 году в спринте побеждал Максим Чудов. Последнюю победу на турнире в женских личных гонках одержала Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году, ставшая лучшей в индивидуальной гонке. Предыдущую золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Победа Логинова прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.

«Мы долго к этому шли, но все-таки пришли — большая работа была проделана, Саша — трудяга, через столько прошел, ворошить уже не хочу, как это все было. Но он всегда на острие, всегда на виду, и все время чего-то не хватало. В этом году он был заряжен на победу очень сильно, вся его работа была направлена именно на этот чемпионат мира. Да, были травмы, опасно было распыляться», — подчеркнул Касперович.