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20:39 (мск), источник: ТАСС

Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся РФ

ТАСС, 15 февраля. Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи десятой зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

«В связи с решением дисциплинарной антидопинговой панели Международного союза биатлонистов (IBU) от 13 февраля 2020 года о признании Евгения Устюгова виновным в нарушении п. 2.2. Антидопинговых правил IBU и его дисквалификации, Министерством спорта Российской Федерации принято решение об освобождении Устюгова от должности главного судьи X зимней Спартакиады учащихся России», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вместо Устюгова главным судей соревнований назначен заслуженный мастер спорта по бобслею Роман Орешников.

Соревнования Спартакиады будут проходить в Красноярске до 3 апреля.

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