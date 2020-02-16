Нападать на Логинова — идиотизм. Его история уникальна и заслуживает уважения
Феномен Логинова. То, как он тащит наш биатлон — пример для всех. Мнение журналиста «СЭ».
Феномен Логинова. То, как он тащит наш биатлон — пример для всех. Мнение журналиста «СЭ».
Дмитрий Кузнецов
Российский биатлонист выиграл гонку на чемпионате мира. Учитывая то, что происходило с нашим биатлоном последние года три — звучит фантастически. 76 гонок без побед — наверное, даже то состояние, в котором наша футбольная сборная подходила к домашнему ЧМ-2018, казалось лучшим.
Победу в биатлоне принес 28-летний Александр Логинов — человек, который был в шаге от того, чтобы не попасть в сборную, который трижды нес наказание за один и тот же проступок, и не исключено, что перед Олимпиадой в Пекине понесет четвертое. Речь идет о дисквалификации за допинг в 2013 — 2016 годах. Первое наказание — сама дисквалификации. Второе — отлучение от Кубка мира после публикации доклада Макларена. Третье — недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане.
В
Теперь Александр — еще и чемпион мира. Пожалуй, более уникального в биатлоне не было очень давно. А хейтеров пусть дальше «бомбит», могут идти горным еловым лесом, прямо в сторону северного Тироля. Почему Логинова в Антерсельве «не должно быть» и почему он должен стать антидопинговым активистом, не очень понятно. В Кодексе ВАДА, который, наверное, является настольной книгой Себастьяна Самуэльссона, таких требований нет. В конце концов, в 2017 году в интервью «СЭ» Логиновым были произнесены такие фразы:
— Все это до сих пор слишком тяжело и болезненно. Могу сказать одно: вся эта история стоила мне двух лет жизни. Наказание я отбыл и хочу начать все с нуля.
Впрочем, не нужно из победы Логинова делать повод для эйфории. После чемпионата мира будет много заявлений от тех, кто хотел бы прислониться к этому золоту — и другим наградам Александра, если они еще будут. Федерация будет записывать ее на свой счёт, что
Подготовкой к чемпионату мира по сути занимался он сам с Александром Касперовичем — и это подсказывает одно из решений проблем в сборной. Неспроста второй год подряд у сборной России
После гонки в
В фигурном катании — Тутберидзе и ее ученицы, в лыжах — Большунов, в конькобежном спорте — Кулижников, и этот список можно продолжать. Никаких бравад перед турнирами и лайков в Instagram. Как будто между количеством интервью и результатами есть обратная пропорциональность. Иногда такие спортсмены напоминают советских: мы не разговариваем, тренируемся, доказываем делом. А уж Логинов тем более в эту картину вписывается.
Спорт все равно нуждается в популяризации, и спортсменам надо его продвигать — тем более в России, где спортивные рейтинги ниже европейских и американских в разы. Но обвинять Логинова в неразговорчивости — глупо. В конце концов, он хороший парень с прекрасным чувством юмора, что показал на
И даже в истории с допингом он
Закрытость в целом сейчас играет лучшую роль, чем яркие фразы. Эффект отсутствия только добавляет интереса. А Логинов во вчерашний безумный день российского биатлона стал звездой окончательно. Поставил печать, завизировал. За один день он стал титулованнее Шипулина. Утром Антона лишили олимпийского золота Сочи, а уже днем Александр завоевал личное золото чемпионата мира, чего у Шипулина так и не случилось.
Да, скорее всего, из Логинова не получится яркого оратора и активного депутата. Но может, оно и к лучшему.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Александр Логинов
|Россия
|22.48,1
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+06,5
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+19,5
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+22,5
|5
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+23,9
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+29,8
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+39,7
|8
|Филипп Хорн
|Германия
|+44,4
|9
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+52,1
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,4