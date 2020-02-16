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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападать на Логинова — идиотизм. Его история уникальна и заслуживает уважения

Феномен Логинова. То, как он тащит наш биатлон — пример для всех. Мнение журналиста «СЭ».

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Дмитрий Кузнецов

Российский биатлонист выиграл гонку на чемпионате мира. Учитывая то, что происходило с нашим биатлоном последние года три — звучит фантастически. 76 гонок без побед — наверное, даже то состояние, в котором наша футбольная сборная подходила к домашнему ЧМ-2018, казалось лучшим.

Победу в биатлоне принес 28-летний Александр Логинов — человек, который был в шаге от того, чтобы не попасть в сборную, который трижды нес наказание за один и тот же проступок, и не исключено, что перед Олимпиадой в Пекине понесет четвертое. Речь идет о дисквалификации за допинг в 2013 — 2016 годах. Первое наказание — сама дисквалификации. Второе — отлучение от Кубка мира после публикации доклада Макларена. Третье — недопуск на Олимпиаду в Пхенчхане.

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В какой-то мере его нынешняя борьба — в том числе и за то, чтобы не случилось повторения истории. До Пекина-2022 еще надо дожить, уж слишком много событий вокруг китайской Олимпиады, но если все-таки на нее будет фильтр для россиян, то единственный вариант — стать за два года суперзвездой. Как Бе и Фуркад. Да, и Устюгова не допускали, и Легкова убирали. Но фактор телевидения и общественного давления все-таки тоже есть. Пусть по крайней мере МОК будет поставлен в такое положение, что отстранение Логинова окажется очень скандальным решением.

Человек отсидел дисквалификацию, пробился в сборную, стал ее лидером. Через давление Фуркада и Ко и тяжелейшие внутренние решения с точки зрения психологии и этики.

Теперь Александр — еще и чемпион мира. Пожалуй, более уникального в биатлоне не было очень давно. А хейтеров пусть дальше «бомбит», могут идти горным еловым лесом, прямо в сторону северного Тироля. Почему Логинова в Антерсельве «не должно быть» и почему он должен стать антидопинговым активистом, не очень понятно. В Кодексе ВАДА, который, наверное, является настольной книгой Себастьяна Самуэльссона, таких требований нет. В конце концов, в 2017 году в интервью «СЭ» Логиновым были произнесены такие фразы:

— Все это до сих пор слишком тяжело и болезненно. Могу сказать одно: вся эта история стоила мне двух лет жизни. Наказание я отбыл и хочу начать все с нуля.

Логинов подсказывает рецепт для СБР

Впрочем, не нужно из победы Логинова делать повод для эйфории. После чемпионата мира будет много заявлений от тех, кто хотел бы прислониться к этому золоту — и другим наградам Александра, если они еще будут. Федерация будет записывать ее на свой счёт, что по-своему логично, но не очень правильно. Еще перед началом сезона СБР косвенно делал все, чтобы Логинов вообще не появлялся на трассах Кубка мира. Вместо того, чтобы выразить респект за то, как он тащит вопреки всему русский биатлон наверх.

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Подготовкой к чемпионату мира по сути занимался он сам с Александром Касперовичем — и это подсказывает одно из решений проблем в сборной. Неспроста второй год подряд у сборной России по-настоящему претендентов на золото ЧМ двое — Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт. Они могли брать его уже в Эстерсунде в прошлом году. Потому что готовятся самостоятельно. Это та идея, которую высказывали в «СЭ» Анна Богалий, Иван Черезов — надо дать больше автономии спортсменам. А может, нам наконец все же подумать о раздельных тренерских группах, как в лыжах?

Эффект отсутствия

После гонки в микст-зоне Логинов проронил лишь одно слово: «Рано». Это было ответом на поздравления журналистов — при том, что с результатами уже все было понятно. Это настрой профессионала и мужика — весь чемпионат еще впереди, и Логинов здесь может гораздо больше.

Еще один феномен Логинова — его закрытость. Это горькая правда для СМИ, но в России действительно часто выигрывают спортсмены, которые мягко говоря не являются медиамонстрами.

В фигурном катании — Тутберидзе и ее ученицы, в лыжах — Большунов, в конькобежном спорте — Кулижников, и этот список можно продолжать. Никаких бравад перед турнирами и лайков в Instagram. Как будто между количеством интервью и результатами есть обратная пропорциональность. Иногда такие спортсмены напоминают советских: мы не разговариваем, тренируемся, доказываем делом. А уж Логинов тем более в эту картину вписывается.

Источник: РИА "Новости"

Спорт все равно нуждается в популяризации, и спортсменам надо его продвигать — тем более в России, где спортивные рейтинги ниже европейских и американских в разы. Но обвинять Логинова в неразговорчивости — глупо. В конце концов, он хороший парень с прекрасным чувством юмора, что показал на пресс-конференции.

И даже в истории с допингом он по-своему честен: сказал, что готов каждому из спортсменов рассказать всю правду в квартире, если приедут в гости. Публично не скажет — и все мы понимаем же, почему. Еще неизвестно, будет ли это хорошо даже с этической точки зрения, если скажет. Норвежцы назовут это покрывательством или страхом, а кто-то — нежеланием подставить людей. Рассказчиков у нас как-то не очень любят.

Закрытость в целом сейчас играет лучшую роль, чем яркие фразы. Эффект отсутствия только добавляет интереса. А Логинов во вчерашний безумный день российского биатлона стал звездой окончательно. Поставил печать, завизировал. За один день он стал титулованнее Шипулина. Утром Антона лишили олимпийского золота Сочи, а уже днем Александр завоевал личное золото чемпионата мира, чего у Шипулина так и не случилось.

Да, скорее всего, из Логинова не получится яркого оратора и активного депутата. Но может, оно и к лучшему.

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15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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