Драчев рассказал о проблемах российских биатлонистов
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью RT перечислил основные проблемы спортсменов из России.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью RT перечислил основные проблемы спортсменов из России.
По мнению специалиста, есть ряд биатлонистов, которые считают, что победы им сделает тренер.
«Есть такое, хотя не скажу, что проблема глобальна. Скорее, есть некоторые нюансы, которые хотелось бы исправить. Я бы сказал, увеличить внутреннюю мотивацию каждого спортсмена к собственному результату, к совершенствованию каждой мелочи. На мой взгляд, это стремление и есть самое важное в спорте. Это качество отличает абсолютно всех лидеров, тем более в биатлоне, где мелочей не бывает в принципе», — отметил он.
Логинов, ранее отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и вернувшийся в спорт, в субботу выиграл золото в спринте на чемпионате мира в Италии.