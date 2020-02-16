Павлова завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала серебряную медаль в гонке преследования на дистанции 10 км на этапе Кубка IBU в итальянском
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала серебряную медаль в гонке преследования на дистанции 10 км на этапе Кубка IBU в итальянском
Победу в соревнованиях одержала шведка Элизабет Хегберг, которая с одним промахом показала результат 31 минута 53,8 секунды. Павлова, допустив один промах, уступила шведке 57,4 секунды. Замкнула тройку лучших другая россиянка Ульяна Кайшева (+1.06,5; один промах).
Четвертой стала еще одна представительница России Анна Никулина (+1.28,2; два промаха), Виктория Сливко (+1.44,8; два промаха) финишировала шестой.