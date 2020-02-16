Женская сборная России по биатлону не безнадежна: все — в топ-25 в пасьюте. В эстафете будет шанс

После невероятной победы Александра Логинова в спринте женский пасьют ожидался с унынием. Лучшая из наших — Екатерина Юрлова-Перхт в минуте от лидера. Подумать можно было только о топ-10. Какие уж тут медали. Остальные же наши были еще дальше.

Юрлова-Перхт продержалась без промахов только первый рубеж. Не промахнись она на втором, то спокойно могла быть в шестерке сильнейших. А так она откатилась к своему первоначальному проигрышу. Светлана Миронова и Ирина Старых тоже не смогли обойтись без ошибок. И только Лариса Куклина держалась без промахов.

Сьюзен Данкли дирижировала преследованием недолго. У американки столько сил, как у Марте Улсбю Ройселанн и Доротеи Вирер, не было. Но и они не могли себя чувствовать комфортно. В 14 секундах была Дениз Херрман. И в отличие от Ханны Эберг немка к лидерам приближалась.

Погоня захлестнула шведку — два промаха на стойке. Теперь Вирер и Ройселанн вроде бы могли решать вопрос золота между собой. Но они начали ошибаться на последней стойке. Итальянка — на круг, норвежка — на два. Херрман, как и год назад, могла подобрать золото в преследовании. Но она промазала последним выстрелом и ушла с заключительного рубежа прямо за спиной Ройселанн. Вирер была в 24 секундах впереди.

Юрлова-Перхт долго изготавливалась и дважды промазала. Это лишило ее шансов даже на десятку, а можно было прорваться в цветы.

Вирер спокойно докатила до финиша первой, успев попраздновать с тренерами и трибунами. Бывший лыжный спринтер Херрман легко убежала от Ройселанн за 300 метров до финиша и взяла серебро. Норвежка вряд ли сильно расстроилась. У нее медали в каждой гонке — уже 2 золота и бронза.