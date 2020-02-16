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16:41 (мск), источник: Sport24

Женская сборная России по биатлону не безнадежна: все — в топ-25 в пасьюте. В эстафете будет шанс

Вирер выиграла золото на домашнем ЧМ.

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После невероятной победы Александра Логинова в спринте женский пасьют ожидался с унынием. Лучшая из наших — Екатерина Юрлова-Перхт в минуте от лидера. Подумать можно было только о топ-10. Какие уж тут медали. Остальные же наши были еще дальше.

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Юрлова-Перхт продержалась без промахов только первый рубеж. Не промахнись она на втором, то спокойно могла быть в шестерке сильнейших. А так она откатилась к своему первоначальному проигрышу. Светлана Миронова и Ирина Старых тоже не смогли обойтись без ошибок. И только Лариса Куклина держалась без промахов.

Сьюзен Данкли дирижировала преследованием недолго. У американки столько сил, как у Марте Улсбю Ройселанн и Доротеи Вирер, не было. Но и они не могли себя чувствовать комфортно. В 14 секундах была Дениз Херрман. И в отличие от Ханны Эберг немка к лидерам приближалась.

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Погоня захлестнула шведку — два промаха на стойке. Теперь Вирер и Ройселанн вроде бы могли решать вопрос золота между собой. Но они начали ошибаться на последней стойке. Итальянка — на круг, норвежка — на два. Херрман, как и год назад, могла подобрать золото в преследовании. Но она промазала последним выстрелом и ушла с заключительного рубежа прямо за спиной Ройселанн. Вирер была в 24 секундах впереди.

Юрлова-Перхт долго изготавливалась и дважды промазала. Это лишило ее шансов даже на десятку, а можно было прорваться в цветы.

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Вирер спокойно докатила до финиша первой, успев попраздновать с тренерами и трибунами. Бывший лыжный спринтер Херрман легко убежала от Ройселанн за 300 метров до финиша и взяла серебро. Норвежка вряд ли сильно расстроилась. У нее медали в каждой гонке — уже 2 золота и бронза.

Что там у россиянок? Они все улучшили свои позиции, а еще ходом проиграли не под полторы минуты лидерам. Юрлова-Перхт и Миронова — 12-я и 21-я соответственно (по три промаха), Куклина и Старых — 23-я и 24-я (по два промаха). В принципе, у нас собирается неплохой состав на эстафету. Ни у одной сборной нет стабильной четверки, разве что у Украины. Если сохраним форму еще на неделю, то поборемся за медаль в эстафете.

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16.02.2020 15:00Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия29.22,0
2Дениза ХерманнГерманияГермания+09,5
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+13,8
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+22,3
5Ванесса ХинцГерманияГермания+26,8
6Ивона ФиалковаСловакияСловакия+35,7
7Франциска ПройссГерманияГермания+40,6
8Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+51,4
9Байба БендикаЛатвияЛатвия+01.03,2
10Аита ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.07,4
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