Женская сборная России по биатлону не безнадежна: все — в топ-25 в пасьюте. В эстафете будет шанс
Вирер выиграла золото на домашнем ЧМ.
Вирер выиграла золото на домашнем ЧМ.
После невероятной победы Александра Логинова в спринте женский пасьют ожидался с унынием. Лучшая из наших — Екатерина
Сьюзен Данкли дирижировала преследованием недолго. У американки столько сил, как у Марте Улсбю Ройселанн и Доротеи Вирер, не было. Но и они не могли себя чувствовать комфортно. В 14 секундах была Дениз Херрман. И в отличие от Ханны Эберг немка к лидерам приближалась.
Погоня захлестнула шведку — два промаха на стойке. Теперь Вирер и Ройселанн вроде бы могли решать вопрос золота между собой. Но они начали ошибаться на последней стойке. Итальянка — на круг, норвежка — на два. Херрман, как и год назад, могла подобрать золото в преследовании. Но она промазала последним выстрелом и ушла с заключительного рубежа прямо за спиной Ройселанн. Вирер была в 24 секундах впереди.
Вирер спокойно докатила до финиша первой, успев попраздновать с тренерами и трибунами. Бывший лыжный спринтер Херрман легко убежала от Ройселанн за 300 метров до финиша и взяла серебро. Норвежка вряд ли сильно расстроилась. У нее медали в каждой гонке — уже 2 золота и бронза.
Что там у россиянок? Они все улучшили свои позиции, а еще ходом проиграли не под полторы минуты лидерам.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|29.22,0
|2
|Дениза Херманн
|Германия
|+09,5
|3
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+13,8
|4
|Ханна Эберг
|Швеция
|+22,3
|5
|Ванесса Хинц
|Германия
|+26,8
|6
|Ивона Фиалкова
|Словакия
|+35,7
|7
|Франциска Пройсс
|Германия
|+40,6
|8
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+51,4
|9
|Байба Бендика
|Латвия
|+01.03,2
|10
|Аита Гаспарин
|Швейцария
|+01.07,4