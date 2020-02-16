Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в гонке преследования на ЧМ в Антхольце

Стартовавшая с седьмой позиции одна из лидеров женского биатлона смогла опередить конкуренток и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, пришла к финишу со временем 29 мин. 22,0 сек. Серебро досталось немке Денизе Херрманн, поднявшейся так высоко с пятого места. Она была не столь точна на стрельбище, допустив три промаха, и уступила Доротее Вирер 9,5 сек.