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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в гонке преследования на ЧМ в Антхольце

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер стала чемпионкой мира, завоевав золото в гонке преследования у женщин на 10 км на ЧМ в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Стартовавшая с седьмой позиции одна из лидеров женского биатлона смогла опередить конкуренток и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, пришла к финишу со временем 29 мин. 22,0 сек. Серебро досталось немке Денизе Херрманн, поднявшейся так высоко с пятого места. Она была не столь точна на стрельбище, допустив три промаха, и уступила Доротее Вирер 9,5 сек.

Бронза обрела норвежскую прописку благодаря Марте Олсбю-Ройселанн, не сумевшей сохранить позиции, завоеванные в спринте, где она праздновала победу. Скандинавка уступила итальянской спортсменке 13,8 сек.

Что касается выступления белорусок, то Ирина Кривко финишировала 49-й, а Елена Кручинкина была снята с гонки за отставание на круг.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 3
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
16.02.2020 15:00Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия29.22,0
2Дениза ХерманнГерманияГермания+09,5
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+13,8
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+22,3
5Ванесса ХинцГерманияГермания+26,8
6Ивона ФиалковаСловакияСловакия+35,7
7Франциска ПройссГерманияГермания+40,6
8Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+51,4
9Байба БендикаЛатвияЛатвия+01.03,2
10Аита ГаспаринШвейцарияШвейцария+01.07,4
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