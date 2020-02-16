Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в Италии.
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в Италии.
Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен, норвежец Йоханнес Бё стал вторым.
В субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в спринте.