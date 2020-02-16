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18:06 (мск), источник: ТАСС

Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен, норвежец Йоханнес Бё стал вторым.

В субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль чемпионата мира, победив в спринте.

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