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18:26 (мск), источник: БЕЛТА

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ в Антхольце

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский спортсмен Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону, который с 12 по 23 февраля проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Эмильен Жаклен стрелял без промахов и преодолел расстояние в 12,5 км за 31 мин. 15,2 сек. Норвежец Йоханнес Тиннес Бё был неточен на огневых рубежах дважды и проиграл лидеру гонки 0,4 сек., завоевав серебряную медаль. Третьим финишировал Александр Логинов (отставание 23,9 сек; 1 промах).

Лучшим из представителей команды Беларуси оказался Никита Лобастов, занявший 37 место (отставание 3 мин.38,6 сек; 1 промах). Антон Смольский завершил гонку на 38-й, а Роман Елетнов на 42-й позиции итогового протокола.

18 февраля планетарное первенство продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км. Начало гонки в 16.45 по минскому времени. Завершатся состязания в Антхольце 23 февраля. Всего на мировом форуме разыграют 12 комплектов наград.

  • 1
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
16.02.2020 17:15Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Эмильян ЖакленФранцияФранция31.15,2
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+0,4
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+23,9
4Мартен ФуркадФранцияФранция+46,3
5Арнд ПайфферГерманияГермания+53,9
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.12,5
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.25,9
8Симон ДестьеФранцияФранция+01.26,9
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+01.33,0
10Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.58,4
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