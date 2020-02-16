Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ в Антхольце

Эмильен Жаклен стрелял без промахов и преодолел расстояние в 12,5 км за 31 мин. 15,2 сек. Норвежец Йоханнес Тиннес Бё был неточен на огневых рубежах дважды и проиграл лидеру гонки 0,4 сек., завоевав серебряную медаль. Третьим финишировал Александр Логинов (отставание 23,9 сек; 1 промах).

Лучшим из представителей команды Беларуси оказался Никита Лобастов, занявший 37 место (отставание 3 мин.38,6 сек; 1 промах). Антон Смольский завершил гонку на 38-й, а Роман Елетнов на 42-й позиции итогового протокола.