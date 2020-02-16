Логинов упустил золото в преследовании. Оно досталось французу Жаклену, который поиздевался над Бе
У Саши — бронза.
У Саши — бронза.
Победа Александра Логинова в спринте не на шутку разозлила
Ко второй лежке Фуркад сбросил с 11-секундного отставания около трех, а Йоханнес Бе — 11, догнав Жаклена. Но на рубеже норвежца снова ждало разочарование. Снова промах. Жаклен и Фуркад продолжили сидеть за спиной у россиянина в 15 секундах.
Разозленный погоней Мартен к очередному рубежу снова отыграл свое отставание. У Жаклена получалось чуть хуже, но и он не сдавался. Не собирался отступать и Бе. Пока Фуркад пытался начать стрельбу, Логинов уже ее закончил. Причем сделал это безупречно, что не всегда получается на стойке. Но говорить о дубле было слишком рано. В 12 секундах бежал Жаклен, а Бе и Фуркад проигрывали чуть меньше 30.
На предпоследнем круге Фуркад уже не тянул — Бе убежал от него и приблизился к Жаклену. Бежали преследователи быстрее Логинова, но для победы достаточно было чистой стрельбы. 12-секундный запас сохранялся перед заключительным рубежом. Стадион замолчал в ожидании, а потом разочарованно вздохнул — Логинов дрогнул. А вот Бе и Жаклен ситуацией воспользовались.
Несмотря на промах, медаль от россиянина все равно не ушла. Спасибо Фуркаду, который тоже отправился на круг, да и так, на самом деле, между ними был гандикап. 9-секундное отставание позволяло Логинову даже побороться за серебро с французом (с Бе вряд ли). Но когда лидеры прошли отсечку 11,1 км, то в преследователях его не было. Проигрыш Александра стал 17-секундным. Для бронзы этого было достаточно. Хотя мы понимаем, что сегодня он мог победить.
А
Результаты остальных россиян такие, что хочется плакать. Евгений Гараничев — 34-й (три промаха), Никита Поршнев — 39-й (пять промахов), Матвей Елисеев — 55-й (семь промахов). Вряд ли стоит про них говорить. Лучше сосредоточиться на успехе Логинова.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Эмильян Жаклен
|Франция
|31.15,2
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+0,4
|3
|Александр Логинов
|Россия
|+23,9
|4
|Мартен Фуркад
|Франция
|+46,3
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+53,9
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.12,5
|7
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+01.25,9
|8
|Симон Дестье
|Франция
|+01.26,9
|9
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+01.33,0
|10
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+01.58,4