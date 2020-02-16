Логинов упустил золото в преследовании. Оно досталось французу Жаклену, который поиздевался над Бе

Источник: РИА "Новости"

Победа Александра Логинова в спринте не на шутку разозлила топ-биатлонистов. И даже тех, у кого комментарии в этот день журналисты не брали. Поэтому понятно, с каким настроением они готовились к воскресному пасьюту. В 30 секундах от россиянина братья Бе, Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. А там еще недалеко и Себастьян Самуэльссон. В общем, жара невероятная.

Фоторепортаж Логинов выиграл спринт на ЧМ

Обойти Логинова на первом рубеже ни у кого из преследователей не вышло. Фийон Майе отправился на четыре штрафных круга и вычеркнул себя из борьбы, братья Бе получили по кругу. Только Фуркад и Жаклен продолжали погоню. И она была успешной.

Ко второй лежке Фуркад сбросил с 11-секундного отставания около трех, а Йоханнес Бе — 11, догнав Жаклена. Но на рубеже норвежца снова ждало разочарование. Снова промах. Жаклен и Фуркад продолжили сидеть за спиной у россиянина в 15 секундах.

Разозленный погоней Мартен к очередному рубежу снова отыграл свое отставание. У Жаклена получалось чуть хуже, но и он не сдавался. Не собирался отступать и Бе. Пока Фуркад пытался начать стрельбу, Логинов уже ее закончил. Причем сделал это безупречно, что не всегда получается на стойке. Но говорить о дубле было слишком рано. В 12 секундах бежал Жаклен, а Бе и Фуркад проигрывали чуть меньше 30.

На предпоследнем круге Фуркад уже не тянул — Бе убежал от него и приблизился к Жаклену. Бежали преследователи быстрее Логинова, но для победы достаточно было чистой стрельбы. 12-секундный запас сохранялся перед заключительным рубежом. Стадион замолчал в ожидании, а потом разочарованно вздохнул — Логинов дрогнул. А вот Бе и Жаклен ситуацией воспользовались.

Несмотря на промах, медаль от россиянина все равно не ушла. Спасибо Фуркаду, который тоже отправился на круг, да и так, на самом деле, между ними был гандикап. 9-секундное отставание позволяло Логинову даже побороться за серебро с французом (с Бе вряд ли). Но когда лидеры прошли отсечку 11,1 км, то в преследователях его не было. Проигрыш Александра стал 17-секундным. Для бронзы этого было достаточно. Хотя мы понимаем, что сегодня он мог победить.

А где-то там впереди Бе и Жаклен играли в тактические игры. Было заметно, что француз чувствует себя комфортно, а ведет дерзко. В какой-то момент парни просто остановились. Но потом вперед вышел Жаклен. 24-летний Эмильен не выглядел фаворитом в финишном створе, но вовремя занял правильную позицию. А Бе выдохся, еще и споткнулся. И еще одно золото ЧМ уплывает от него. Сегодня даже Логинов не особенно мешал.