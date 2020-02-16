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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
19:12 (мск), источник: Sport24

Логинов упустил золото в преследовании. Оно досталось французу Жаклену, который поиздевался над Бе

У Саши — бронза.

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Источник: РИА "Новости"

Победа Александра Логинова в спринте не на шутку разозлила топ-биатлонистов. И даже тех, у кого комментарии в этот день журналисты не брали. Поэтому понятно, с каким настроением они готовились к воскресному пасьюту. В 30 секундах от россиянина братья Бе, Мартен Фуркад, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. А там еще недалеко и Себастьян Самуэльссон. В общем, жара невероятная.

Фоторепортаж
Логинов выиграл спринт на ЧМ
Обойти Логинова на первом рубеже ни у кого из преследователей не вышло. Фийон Майе отправился на четыре штрафных круга и вычеркнул себя из борьбы, братья Бе получили по кругу. Только Фуркад и Жаклен продолжали погоню. И она была успешной.

Ко второй лежке Фуркад сбросил с 11-секундного отставания около трех, а Йоханнес Бе — 11, догнав Жаклена. Но на рубеже норвежца снова ждало разочарование. Снова промах. Жаклен и Фуркад продолжили сидеть за спиной у россиянина в 15 секундах.

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Разозленный погоней Мартен к очередному рубежу снова отыграл свое отставание. У Жаклена получалось чуть хуже, но и он не сдавался. Не собирался отступать и Бе. Пока Фуркад пытался начать стрельбу, Логинов уже ее закончил. Причем сделал это безупречно, что не всегда получается на стойке. Но говорить о дубле было слишком рано. В 12 секундах бежал Жаклен, а Бе и Фуркад проигрывали чуть меньше 30.

На предпоследнем круге Фуркад уже не тянул — Бе убежал от него и приблизился к Жаклену. Бежали преследователи быстрее Логинова, но для победы достаточно было чистой стрельбы. 12-секундный запас сохранялся перед заключительным рубежом. Стадион замолчал в ожидании, а потом разочарованно вздохнул — Логинов дрогнул. А вот Бе и Жаклен ситуацией воспользовались.

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Несмотря на промах, медаль от россиянина все равно не ушла. Спасибо Фуркаду, который тоже отправился на круг, да и так, на самом деле, между ними был гандикап. 9-секундное отставание позволяло Логинову даже побороться за серебро с французом (с Бе вряд ли). Но когда лидеры прошли отсечку 11,1 км, то в преследователях его не было. Проигрыш Александра стал 17-секундным. Для бронзы этого было достаточно. Хотя мы понимаем, что сегодня он мог победить.

А где-то там впереди Бе и Жаклен играли в тактические игры. Было заметно, что француз чувствует себя комфортно, а ведет дерзко. В какой-то момент парни просто остановились. Но потом вперед вышел Жаклен. 24-летний Эмильен не выглядел фаворитом в финишном створе, но вовремя занял правильную позицию. А Бе выдохся, еще и споткнулся. И еще одно золото ЧМ уплывает от него. Сегодня даже Логинов не особенно мешал.

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Результаты остальных россиян такие, что хочется плакать. Евгений Гараничев — 34-й (три промаха), Никита Поршнев — 39-й (пять промахов), Матвей Елисеев — 55-й (семь промахов). Вряд ли стоит про них говорить. Лучше сосредоточиться на успехе Логинова.

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15 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
16.02.2020 17:15Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Эмильян ЖакленФранцияФранция31.15,2
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+0,4
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+23,9
4Мартен ФуркадФранцияФранция+46,3
5Арнд ПайфферГерманияГермания+53,9
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.12,5
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.25,9
8Симон ДестьеФранцияФранция+01.26,9
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+01.33,0
10Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.58,4
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