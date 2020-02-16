Тихонов заявил, что Логинова заставляли принимать допинг

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье россиянин завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Ранее на мировом первенстве он победил в спринте.

Фоторепортаж Логинов выиграл спринт на ЧМ

«Его бронза — большой успех, тем более в такой компании. Думаю, даже если бы всю гонку Сашка провел без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах. Но столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова», — цитирует Тихонова Sport24.