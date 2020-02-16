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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
20:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов заявил, что Логинова заставляли принимать допинг

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уверен, что российский биатлонист Александр Логинов принимал допинг не по собственному желанию, а под давлением.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье россиянин завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. Ранее на мировом первенстве он победил в спринте.

Фоторепортаж
Логинов выиграл спринт на ЧМ

«Его бронза — большой успех, тем более в такой компании. Думаю, даже если бы всю гонку Сашка провел без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах. Но столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова», — цитирует Тихонова Sport24.

«Здорово, что Касперович стал его личным тренером. Это все он сделал, его заслуга в медалях. Он приехал за 15 дней сюда и начал работать с Логиновым. Сашка хоть улыбаться начал немножко. 12 лет не было медалей! А Логинов решил все вопросы», — добавил экс-президент Союза биатлонистов России (СБР).

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15 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
16.02.2020 17:15Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Эмильян ЖакленФранцияФранция31.15,2
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+0,4
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+23,9
4Мартен ФуркадФранцияФранция+46,3
5Арнд ПайфферГерманияГермания+53,9
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.12,5
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.25,9
8Симон ДестьеФранцияФранция+01.26,9
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+01.33,0
10Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.58,4
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Кубок мира
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