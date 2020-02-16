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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
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21:09 (мск), источник: ТАСС

Йоханнес Бё с пониманием относится к критике российских болельщиков после слов о Логинове

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков после слов об Александре Логинове. Об этом Бё заявил журналистам после гонки преследования на чемпионате мира в Антхольце, по итогам которой норвежец стал вторым, Логинов — третьим.

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Источник: Reuters

Бё оказался в числе биатлонистов, которые негативно отреагировали на субботнюю победу Логинова в спринтерской гонке. Спортсмены выразил сожаление в связи с тем, что победу одержал биатлонист, который несколько лет назад был дисквалифицирован за употребление запрещенного препарата эритропоэтина. После этого на странице Бё в Instagram поклонники биатлона из России оставили сотни критических комментариев.

Фоторепортаж
Логинов выиграл спринт на ЧМ

«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нем после гонки. Для меня очевидно, что Россия всегда поддерживает своих спортсменов и старается помочь им. Поэтому они используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — сказал Бё.

Мужчины в следующий раз выйдут на старт на чемпионате мира 19 февраля, когда состоится индивидуальная гонка на 20 км. Турнир завершится 23 февраля.

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15 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
16.02.2020 17:15Чемпионат мираГонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Эмильян ЖакленФранцияФранция31.15,2
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+0,4
3Александр ЛогиновРоссияРоссия+23,9
4Мартен ФуркадФранцияФранция+46,3
5Арнд ПайфферГерманияГермания+53,9
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.12,5
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.25,9
8Симон ДестьеФранцияФранция+01.26,9
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+01.33,0
10Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.58,4
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