Йоханнес Бё с пониманием относится к критике российских болельщиков после слов о Логинове

Бё оказался в числе биатлонистов, которые негативно отреагировали на субботнюю победу Логинова в спринтерской гонке. Спортсмены выразил сожаление в связи с тем, что победу одержал биатлонист, который несколько лет назад был дисквалифицирован за употребление запрещенного препарата эритропоэтина. После этого на странице Бё в Instagram поклонники биатлона из России оставили сотни критических комментариев.

«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нем после гонки. Для меня очевидно, что Россия всегда поддерживает своих спортсменов и старается помочь им. Поэтому они используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — сказал Бё.