«Такие спортсмены — предатели»: Уткин — о допинге Устюгова
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин жестко высказался о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин жестко высказался о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг.
Устюгов лишен золотой медали Олимпиады в Сочи и дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Российский биатлонист признан виновным в употреблении оксандролона.
Дисквалификация 34-летнего Устюгова, который уже завершил карьеру, будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты спортсмена будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14.
Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным выиграл золотые медали в эстафете на Играх в Сочи.
«Устюгов сразу после Олимпиады в Сочи закончил со спортом, было сразу очевидно, что там
«Он прекрасно знал “на чем он бежал”. Это легко понять, но нельзя простить. Не надо сейчас играть в эту грусть, какая это тяжелая потеря. По сравнению с тем, как вы обманули тысячи людей, которые честно и искренне за вас болели. По сравнению с тем, что потеряли вы: эти медали, кругляшки, деньги, которые вас заставят вернуть — такая это все ерунда. Вы устроены в жизни. Вы приезжаете домой на хорошей машине. Шипулин вообще депутат. Вы нас обманули», — добавил журналист.
«Вы ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные олимпийские чемпионы. Хочется привлечь русский матерный, но вы этого не достойны. Вы не достойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость, а мат в этом случае был бы слабостью. Вы не то, что можно назвать плохим словом, вы — предатели», — заключил Уткин.