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22:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Такие спортсмены — предатели»: Уткин — о допинге Устюгова

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин жестко высказался о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова за допинг.

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Источник: Спорт РИА Новости

Устюгов лишен золотой медали Олимпиады в Сочи и дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Российский биатлонист признан виновным в употреблении оксандролона.

Дисквалификация 34-летнего Устюгова, который уже завершил карьеру, будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты спортсмена будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14.

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Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным выиграл золотые медали в эстафете на Играх в Сочи. Из-за решения по Устюгову вся команда лишится золотых наград.

«Устюгов сразу после Олимпиады в Сочи закончил со спортом, было сразу очевидно, что там что-то не то. Было совершенно очевидно, что рано или поздно это вскроется. Но, самое главное, что нет виноватых. Сейчас мы узнаем, что, оказывается, что это не просто птичка накакала — в крови у Устюгова тяжелейший анаболический стероид оксандролон, он не может попасть в организм случайно. Я хочу сказать, что сейчас все эти молчащие спортсмены, о молчании которых правильно сказал коллега Губерниев, они не понимают главного — они не понимают кем они перестали быть в глазах тысяч людей. Они обманули тысяч людей в момент, когда те были счастливы. А счастье это очень редкое чувство. Было так (победа на Олимпийских играх), а оказалось все неправдой», — заявил Уткин в видеоролике на своем канале в YouTube.

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«Он прекрасно знал “на чем он бежал”. Это легко понять, но нельзя простить. Не надо сейчас играть в эту грусть, какая это тяжелая потеря. По сравнению с тем, как вы обманули тысячи людей, которые честно и искренне за вас болели. По сравнению с тем, что потеряли вы: эти медали, кругляшки, деньги, которые вас заставят вернуть — такая это все ерунда. Вы устроены в жизни. Вы приезжаете домой на хорошей машине. Шипулин вообще депутат. Вы нас обманули», — добавил журналист.

«Вы ребята, бывшие олимпийские чемпионы, обманные олимпийские чемпионы. Хочется привлечь русский матерный, но вы этого не достойны. Вы не достойны того, чтобы по отношению к этому событию демонстрировать слабость, а мат в этом случае был бы слабостью. Вы не то, что можно назвать плохим словом, вы — предатели», — заключил Уткин.

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13 февраля© Ньюстюб - Красноярск
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