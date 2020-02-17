В России ответили на нападки норвежцев в адрес Логинова
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» ответил на критику братьев Бе из сборной Норвегии в адрес россиянина Александра Логинова.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» ответил на критику братьев Бе из сборной Норвегии в адрес россиянина Александра Логинова.
Васильев призвал норвежцев прочитать басни Ивана Крылова и обратить внимание на собственные ошибки. «Люди, которые легальным образом употребляют допинг, они, прошу прощения, еще и рот свой открывают», — заявил он. Олимпийский чемпион посчитал, что Логинов проходит большое количество
После победы в спринте ряд иностранных биатлонистов выступил с критикой в адрес Логинова. В частности, братья Бе вспомнили о дисквалификации россиянина 2014 года и посчитали его победу нечестной и недостойной.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Александр Логинов
|Россия
|22.48,1
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+06,5
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+19,5
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+22,5
|5
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+23,9
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+29,8
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+39,7
|8
|Филипп Хорн
|Германия
|+44,4
|9
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+52,1
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,4