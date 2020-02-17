Свендсен объяснил, почему норвежские биатлонисты критикуют Логинова

«Они так резко отреагировали, потому что Александр в этом сезоне еще ни разу так быстро не бежал. Йоханнес постоянно выигрывал у Логинова около 40 секунд ногами, а тут, наоборот, проиграл в районе шести секунд. Логинов как-то слишком прибавил, и они не понимают, с чего такие изменения. Со всей его прошлой историей с дисквалификацией за ЭПО, они не ощущают себя в безопасности. Но они не подозревают, что он сейчас на допинге», — сказал Свендсен в эфире Матч ТВ.