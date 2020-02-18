Президент проверил готовность «Раубичей» к чемпионату Европы по биатлону и этапу Кубка IBU

— Они (Международный союз биатлонистов IBU. — Прим. ред.) оплачивают полностью нашу подготовку. Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить — и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью. Но главное — заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в «Раубичи» этап Кубка мира — уже ведущих, самых топовых спортсменов.



В том, что Беларусь имеет все необходимое для проведения соревнований любого уровня, сомнений давно нет. Главный вопрос — снег. Погода под Минском в нынешнем году также не скандинавская, но в «Раубичах» принятием мер озаботились еще в первые месяцы зимы. Дело в том, что в начале марта здесь должен пройти финальный этап Кубка IBU. Перенос чемпионата Европы, который стартует уже 26 февраля, позволяет удачно совместить два старта. Благо каждую возможность в «Раубичах» используют для того, чтобы нарастить запасы снега. Трасса фактически готова. В минувшие выходные ее качество и подготовку республиканского центра по зимним видам спорта к предстоящему чемпионату Европы по биатлону оценил Александр Лукашенко. Он лично вместе с командой вышел на дистанцию, а после поделился выводами:



— Если учитывать нынешние погодные условия (говорят, это не аномалия, а нестандартные, атипичные условия), то надо отдать должное тем, кто сумел, как в народе говорят, подцелиться, когда был небольшой минус, и заготовить горы снега, выложить трассу. Откровенно скажу, очень переживаю за это, контролирую. Практически каждое утро мне докладывают, что сделано… А сегодня (16 февраля. — Прим. ред.) я решил неожиданно свою тренировку перенести сюда и посмотреть. Конечно, трасса разбита, сейчас уже ноль (градусов. — Прим. ред.). Поэтому тяжеловато, особенно для любителей. А спортсмены тренируются нормально. Мы сделаем трассу. Снега, вон, видите, горы настреляли — целый дивизион пушек (снежных. — Прим. ред.) стоит. Если дождя не будет, чемпионат Европы и этап Кубка мы проведем достойно. Не подведем международников, которые просто нас попросили спасти их, потому что нигде нет снега.



Директор «Раубичей» Александр Гагиев подтверждает, что спорткомплекс готов принять оба биатлонных старта, а заодно раскрывает бухгалтерию:



— IBU принял решение оказать нам помощь для проведения чемпионата Европы — 125 тысяч евро. На Кубок IBU, для сравнения, они выделяют 75 тысяч, а здесь — 125. В итоге от этой организации мы получаем 200 тысяч евро. Плюс доходы от проведения крупных турниров: у нас в спорткомплексе будут выкуплены все места в гостиницах, гостям нужно будет обеспечить условия. Каждый участник платит от 70 до 90 евро за свое содержание в сутки: питание, размещение, обеспечение трансфером. В итоге все наши расходы как минимум покрываются.



Чемпионат Европы по биатлону в «Раубичах» завершится 1 марта, а уже 4 марта на трассу выйдут участники заключительного в нынешнем сезоне этапа Кубка IBU. Его программа будет сокращена на один день (все завершится запланированными на 7 марта гонками с массовым стартом), но, судя по всему, нас ждет настоящий фестиваль биатлона.



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