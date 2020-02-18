Логинов спасает СБР: сколько еще медалей ждать на ЧМ по биатлону

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«Откуда возьмутся медали, если в последних 26 гонках не победил ни один наш спортсмен», — справедливо замечали фанаты в комментариях под словами Драчева. Да и две первые гонки в Антхольце не давали поводов поверить в чудо. В смешанной эстафете сборная России заняла шестое место, отстав от третьего на 30 секунд. Обогнавшие нас немцы и украинцы стреляли не лучше и заезжали на штрафные круги. Подопечные Анатолия Хованцева вновь проиграли своим соперникам на лыжне.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--65be75e3a03fd0f31842" data-vnd="65be75e3a03fd0f31842" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=65be75e3a03fd0f31842" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Смотреть на ход наших биатлонисток и вовсе не пришлось во время женского спринта. Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова схватили по три промаха, лишив себя шансов на борьбу за медали не только в спринте, но и в гонке преследования. Чуть лучше в плане работы на рубеже (по два промаха) выступили Лариса Куклина и Ирина Старых, но их форма просто не позволяет бороться за места на подиуме.

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Травмы отпустили Логинова

Тут-то и появился спаситель биатлона всея Руси — Александр Логинов. Две точные стрельбы и прекрасный ход обеспечили ему первую золотую медаль чемпионата мира. Россиянин провел лучшую гонку в карьере. Если к стрельбе Александра вопросов по ходу текущего сезона не было (шестой результат в этом году), то о такой скорости на трассе в Антхольце оставалось только мечтать.

Логинов лишь дважды оказывался в десятке самых быстрых биатлонистов в этом сезоне. А в первой личной гонке чемпионата мира он сразу же ворвался в топ-2, уступив лишь реактивному Кентену Фийону Майе.

Свой прогресс Александр объяснил восстановлением от травм, которые его беспокоили еще со старта сезона.

«Осенью целых полтора месяца не мог полноценно тренироваться, у меня были проблемы с локтем и спиной. А в последнее время я уже мог выполнять всю нагрузку в полном объеме», — рассказывал Логинов после спринта.

Можно смело констатировать, что Александр провел двухнедельный сбор в Риднау, куда отправилась сборная перед чемпионатом мира, на отлично, сделав упор на физическую подготовку.

Но последствия травмы не прошли для него бесследно. Один промах в пасьюте лишил его «золотого дубля». Вторую победу кряду Логинов не смог одержать и из-за падения скорости. Если в спринте он был вторым по работе на лыжне, то в гонке преследования оказался лишь в третьем десятке. Получается, что Александр не готов стабильно бежать через 24 часа.

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Прицел на две медали

Двухдневный перерыв между пасьютом и индивидуальной гонкой точно сыграет на руку Логинову, который сумеет восстановиться и полностью добить озвученный Драчевым план на чемпионат мира. Правда, с учетом наличия золотой медали результат в Антхольце уже можно смело занести в актив сборной России и оправдать прогноз президента СБР.

Если не брать в расчет супермикст, в котором Логинов вряд ли примет участие, то расписание турнира ему идеально подходит: эстафеты пройдут через три дня после индивидуальной гонки.

В заключительный день турнира, через 24 часа после эстафет, в Антхольце пройдут масс-старты. Времени перевести дух не так много, но и на каждого спортсмена в предстоящих эстафетах ляжет не такая большая нагрузка, как в том же спринте.

На чемпионате мира можно смело рассчитывать еще на пару медалей. При точной стрельбе сборная России способна забраться на пьедестал в эстафете, а завоевать медаль в масс-старте Логинову может помешать только он сам.

Американские гонки Мироновой

Результаты женской спринтерской гонки больно ударили по ожиданиям от нашей команды на итальянских склонах. Юрлова-Перхт стала 21-й и показала лучший результат среди россиянок. После гонки казалось, что подготовительного сбора в Риднау просто не было, а сборная отправилась в Антхольц сразу после этапа в Поклюке.

Неудачная стрельба похоронила шансы наших девушек и на медали в пасьюте. А главной неожиданностью стал ход Мироновой, которая показала 40-й результат по работе на лыжне в спринте.

После гонки Светлана признавалась, что не понимает причин такого выступления.

«Самочувствие у меня было неплохое. Мне совершенно непонятно, почему вышло такое большое отставание, я старалась работать по всей трассе. Нужно смотреть аналитику по отсечкам и проанализировать работу лыж. Конечно, я расстроена, что получился такой результат. Буду настраиваться на остальные гонки», — признавалась Миронова в эфире «Матч ТВ».

Настроиться на пасьют Светлане удалось. Она показала седьмой результат на лыжне и отыграла 17 позиций. В гонке преследования Миронова вновь вернулась к своим результатам прошлого сезона, когда она стабильно попадала в топ-10 быстрейших биатлонисток.

Такой резкий перепад скорости сложно объяснить, но работа Светланы в пасьюте не может не радовать. При успешной стрельбе она способна рассчитывать на медаль в масс-старте.

Претендовать на медаль будет и Юрлова-Перхт. Екатерина в личных гонках в Антхольце показывала неплохой ход и входила в топ-15 биатлонисток по работе на лыжне. Для попадания на пьедестал в масс-старте таких результатов, конечно, будет недостаточно. Но при удачном раскладе она способна заехать в топ-10.