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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов спасает СБР: сколько еще медалей ждать на ЧМ по биатлону

«Реально взять три медали» — такой оптимистичный прогноз, сделанный Владимиром Драчевым перед стартом чемпионата мира, мог стать настоящим мемом среди фанатов биатлона. Фраза главы СБР напомнила еще не успевший забыться сюжет из российских футбольных реалий, когда бывший тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что поставит команде атакующую игру за четыре месяца. Как мы помним, рулевому «красно-белых» припоминали эти слова вплоть до увольнения. Вот и высказывание главного человека нашего биатлона рисковало превратиться в крылатую фразу.

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«Откуда возьмутся медали, если в последних 26 гонках не победил ни один наш спортсмен», — справедливо замечали фанаты в комментариях под словами Драчева. Да и две первые гонки в Антхольце не давали поводов поверить в чудо. В смешанной эстафете сборная России заняла шестое место, отстав от третьего на 30 секунд. Обогнавшие нас немцы и украинцы стреляли не лучше и заезжали на штрафные круги. Подопечные Анатолия Хованцева вновь проиграли своим соперникам на лыжне.

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Смотреть на ход наших биатлонисток и вовсе не пришлось во время женского спринта. Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова схватили по три промаха, лишив себя шансов на борьбу за медали не только в спринте, но и в гонке преследования. Чуть лучше в плане работы на рубеже (по два промаха) выступили Лариса Куклина и Ирина Старых, но их форма просто не позволяет бороться за места на подиуме.

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Травмы отпустили Логинова

Тут-то и появился спаситель биатлона всея Руси — Александр Логинов. Две точные стрельбы и прекрасный ход обеспечили ему первую золотую медаль чемпионата мира. Россиянин провел лучшую гонку в карьере. Если к стрельбе Александра вопросов по ходу текущего сезона не было (шестой результат в этом году), то о такой скорости на трассе в Антхольце оставалось только мечтать.

Логинов лишь дважды оказывался в десятке самых быстрых биатлонистов в этом сезоне. А в первой личной гонке чемпионата мира он сразу же ворвался в топ-2, уступив лишь реактивному Кентену Фийону Майе.

Свой прогресс Александр объяснил восстановлением от травм, которые его беспокоили еще со старта сезона.

«Осенью целых полтора месяца не мог полноценно тренироваться, у меня были проблемы с локтем и спиной. А в последнее время я уже мог выполнять всю нагрузку в полном объеме», — рассказывал Логинов после спринта.

Можно смело констатировать, что Александр провел двухнедельный сбор в Риднау, куда отправилась сборная перед чемпионатом мира, на отлично, сделав упор на физическую подготовку.

Но последствия травмы не прошли для него бесследно. Один промах в пасьюте лишил его «золотого дубля». Вторую победу кряду Логинов не смог одержать и из-за падения скорости. Если в спринте он был вторым по работе на лыжне, то в гонке преследования оказался лишь в третьем десятке. Получается, что Александр не готов стабильно бежать через 24 часа.

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Прицел на две медали

Двухдневный перерыв между пасьютом и индивидуальной гонкой точно сыграет на руку Логинову, который сумеет восстановиться и полностью добить озвученный Драчевым план на чемпионат мира. Правда, с учетом наличия золотой медали результат в Антхольце уже можно смело занести в актив сборной России и оправдать прогноз президента СБР.

Если не брать в расчет супермикст, в котором Логинов вряд ли примет участие, то расписание турнира ему идеально подходит: эстафеты пройдут через три дня после индивидуальной гонки.

В заключительный день турнира, через 24 часа после эстафет, в Антхольце пройдут масс-старты. Времени перевести дух не так много, но и на каждого спортсмена в предстоящих эстафетах ляжет не такая большая нагрузка, как в том же спринте.

На чемпионате мира можно смело рассчитывать еще на пару медалей. При точной стрельбе сборная России способна забраться на пьедестал в эстафете, а завоевать медаль в масс-старте Логинову может помешать только он сам.
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Американские гонки Мироновой

Результаты женской спринтерской гонки больно ударили по ожиданиям от нашей команды на итальянских склонах. Юрлова-Перхт стала 21-й и показала лучший результат среди россиянок. После гонки казалось, что подготовительного сбора в Риднау просто не было, а сборная отправилась в Антхольц сразу после этапа в Поклюке.

Неудачная стрельба похоронила шансы наших девушек и на медали в пасьюте. А главной неожиданностью стал ход Мироновой, которая показала 40-й результат по работе на лыжне в спринте.

После гонки Светлана признавалась, что не понимает причин такого выступления.

«Самочувствие у меня было неплохое. Мне совершенно непонятно, почему вышло такое большое отставание, я старалась работать по всей трассе. Нужно смотреть аналитику по отсечкам и проанализировать работу лыж. Конечно, я расстроена, что получился такой результат. Буду настраиваться на остальные гонки», — признавалась Миронова в эфире «Матч ТВ».

Настроиться на пасьют Светлане удалось. Она показала седьмой результат на лыжне и отыграла 17 позиций. В гонке преследования Миронова вновь вернулась к своим результатам прошлого сезона, когда она стабильно попадала в топ-10 быстрейших биатлонисток.

Такой резкий перепад скорости сложно объяснить, но работа Светланы в пасьюте не может не радовать. При успешной стрельбе она способна рассчитывать на медаль в масс-старте.

Претендовать на медаль будет и Юрлова-Перхт. Екатерина в личных гонках в Антхольце показывала неплохой ход и входила в топ-15 биатлонисток по работе на лыжне. Для попадания на пьедестал в масс-старте таких результатов, конечно, будет недостаточно. Но при удачном раскладе она способна заехать в топ-10.

Сергей Погребняк

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