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11:25 (мск), источник: БЕЛТА

Квартет белорусских биатлонисток выступит в женской индивидуальной гонке чемпионата мира

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской индивидуальной гонкой сегодня продолжится чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут 100 биатлонисток, среди которых четыре представительницы Беларуси: Ирина Кривко (20-й стартовый номер), Елена Кручинкина (53), Анна Сола (74), Ирина Кручинкина (89). Состязания начнутся в 16.15 по минскому времени. В предыдущих пяти гонках ЧМ в Антхольце белорусские биатлонисты финишировали далеко от призовых мест.

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Сейчас общекомандный медальный зачет чемпионата планеты возглавляет сборная Норвегии, в активе которой четыре награды (2 золота, 1 серебро, 1 бронза). На второй позиции биатлонисты Франции, завоевавшие три медали (1, 1, 1), по две награды у команд Италии (1, 1, 0), России (1, 0, 1) и Чехии (0, 0, 2), по одной серебряной медали у биатлонистов Германии и США. Всего на мировом форуме разыгрывается 12 комплектов наград.

Расписание оставшихся стартов:

18 февраля.

женская индивидуальная гонка на 15 км;.

19 февраля.

мужская индивидуальная гонка на 20 км;.

20 февраля.

одиночная смешанная эстафета;.

22 февраля.

женская эстафета 4×6 км;.

мужская эстафета 4×7,5 км;.

23 февраля.

женский масс-старт на 12,5 км;.

мужской масс-старт на 15 км.

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