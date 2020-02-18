Квартет белорусских биатлонисток выступит в женской индивидуальной гонке чемпионата мира

На дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя огневыми рубежами выйдут 100 биатлонисток, среди которых четыре представительницы Беларуси: Ирина Кривко (20-й стартовый номер), Елена Кручинкина (53), Анна Сола (74), Ирина Кручинкина (89). Состязания начнутся в 16.15 по минскому времени. В предыдущих пяти гонках ЧМ в Антхольце белорусские биатлонисты финишировали далеко от призовых мест.

Сейчас общекомандный медальный зачет чемпионата планеты возглавляет сборная Норвегии, в активе которой четыре награды (2 золота, 1 серебро, 1 бронза). На второй позиции биатлонисты Франции, завоевавшие три медали (1, 1, 1), по две награды у команд Италии (1, 1, 0), России (1, 0, 1) и Чехии (0, 0, 2), по одной серебряной медали у биатлонистов Германии и США. Всего на мировом форуме разыгрывается 12 комплектов наград.