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14:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Логинов не примет участия в сингл-миксте

Как стало известно «СЭ», победитель спринта Александр Логинов не выступит в сингл-миксте.

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Мотивировка: бежать всю программу — слишком большая нагрузка, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

Ранее 28-летний Логинов выиграл спринтерскую гонку на ЧМ-2020 в Италии, и стал третьим в гонке преследования.

Биатлонист занимает четвертую строчку в общем зачете Кубка мира. Логинов уступает только французам Мартену Фуркаду и Кантену Фийону Майе, норвежцу Йоханнесу Бе.

Одиночная смешанная эстафета на ЧМ-2020 пройдет 20 февраля.

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