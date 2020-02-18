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17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Резцова, Кайшева и Поршнева не выступят на ЧМ. Все гонки пробежит одна четверка

Старший тренер женской сборный Виталий Норицын объяснил выбор состав на ниндивидуальную гонку.

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Источник: Спорт-Экспресс

По словам специалиста, пасьют предопределил сочетания на вторую часть чемпионата мира, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Резцова не бежит индивидуалку. Почему? — вопрос Норицыну.

— Объективно вся четверка, которая бежала преследование, показала, что может биться за высокие места. Вот мы и приняли такое решение.

— Анфиса Резцова предположила, что дело в том, что она очень много говорит. И поэтому ее дочь немного притесняют.

— Дело не в Анфисе Анатольевне. Она может говорит что угодно, на наши отношения внутри команды это никак не влияет.

— У Кристины будет какой-то шанс выступить здесь? В сингл-миксте, например?

— Только в случае форс-мажора. Выбирать будем из этой четверки.

— А что насчет Кайшевой и Поршневой, которые приехали сюда с Кубка IBU? Можем ли мы увидеть их в эстафете?

— Это все запасные, в принципе, они готовятся к чемпионату Европу.

— То есть и эстафету побежит все та же четверка? Миронова, Юрлова, Куклина и Старых.

— Почти наверняка — да.

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