Резцова, Кайшева и Поршнева не выступят на ЧМ. Все гонки пробежит одна четверка
Старший тренер женской сборный Виталий Норицын объяснил выбор состав на ниндивидуальную гонку.
Старший тренер женской сборный Виталий Норицын объяснил выбор состав на ниндивидуальную гонку.
По словам специалиста, пасьют предопределил сочетания на вторую часть чемпионата мира, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.
— Резцова не бежит индивидуалку. Почему? — вопрос Норицыну.
— Объективно вся четверка, которая бежала преследование, показала, что может биться за высокие места. Вот мы и приняли такое решение.
— Анфиса Резцова предположила, что дело в том, что она очень много говорит. И поэтому ее дочь немного притесняют.
— Дело не в Анфисе Анатольевне. Она может говорит что угодно, на наши отношения внутри команды это никак не влияет.
— У Кристины будет
— Только в случае
— А что насчет Кайшевой и Поршневой, которые приехали сюда с Кубка IBU? Можем ли мы увидеть их в эстафете?
— Это все запасные, в принципе, они готовятся к чемпионату Европу.
— То есть и эстафету побежит все та же четверка? Миронова, Юрлова, Куклина и Старых.
— Почти наверняка — да.