Бё признал, что критика в адрес Логинова была чрезмерной

Логинов в субботу победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Эта золотая медаль стала первой для представителей сборной России на чемпионатах мира с 2017 года. После победы несколько иностранных биатлонистов, в том числе Йоханнес Бё и его брат Тарьей, раскритиковали Логинова, отбывшего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я далек от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге. Его грустная история позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Русским запомнится этот успех, но другие помнят и то, что случилось раньше. Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг», — сказал Йоханнес Бё в интервью «Матч ТВ».