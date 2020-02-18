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17:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бё признал, что критика в адрес Логинова была чрезмерной

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признал, что критика в адрес Александра Логинова после победы россиянина на чемпионате мира была чрезмерной.

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Источник: Спорт РИА Новости

Логинов в субботу победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Эта золотая медаль стала первой для представителей сборной России на чемпионатах мира с 2017 года. После победы несколько иностранных биатлонистов, в том числе Йоханнес Бё и его брат Тарьей, раскритиковали Логинова, отбывшего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Я далек от мысли оправдывать тех, кто в прошлом был пойман на допинге. Его грустная история позади. Его выступление в спринте было великолепным, и стрельба, и ход. Он заслужил эту победу. Русским запомнится этот успех, но другие помнят и то, что случилось раньше. Согласен, мы немного перегнули. Понимаем, что подпортили Логинову его день. Но мы не должны забывать о допинге. Это будет хорошим предостережением для молодых спортсменов, что после возвращения в спорт после дисквалификации, когда они будут побеждать, все будут вспоминать про допинг», — сказал Йоханнес Бё в интервью «Матч ТВ».

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