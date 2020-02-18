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18:41 (мск), источник: БЕЛТА

Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в индивидуальной гонке на ЧМ в Антхольце

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Доротея Вирер заняла первое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победительница, для которой это вторая виктория на домашнем планетарном форуме, преодолела 15 км за 43 мин. 7,7 сек., (1+1+0+0). Второе место у Ванессы Хинц из Германии (отставание 2,2 сек., 0+0+0+1). Замкнула тройку призеров норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (отставание 15,8 сек., 0+1+0+1).

Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала Ирина Кривко, ставшая 30-й. Анна Сола заняла 50-ю позицию в итоговом протоколе, Елена Кручинкина — 77-ю, Ирина Кручинкина — 88-ю.

19 февраля чемпионат мира в Антхольце продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км. Всего на мировом форуме разыгрывается 12 комплектов наград.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Ванесса Хинц
    Германия
    Германия
  • 3
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
18.02.2020 16:15Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия43.07,7
2Ванесса ХинцГерманияГермания+02,2
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+15,8
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+38,7
5Франциска ПройссГерманияГермания+01.03,4
6Моника ХойнишПольшаПольша+01.10,1
7Кристина РидерАвстрияАвстрия+01.20,6
8Маркета ДавидоваЧехияЧехия+01.30,7
9Галина ВишневскаяКазахстанКазахстан+01.31,4
10Ева ПускарчиковаЧехияЧехия+01.32,6
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