Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в индивидуальной гонке на ЧМ в Антхольце

Победительница, для которой это вторая виктория на домашнем планетарном форуме, преодолела 15 км за 43 мин. 7,7 сек., (1+1+0+0). Второе место у Ванессы Хинц из Германии (отставание 2,2 сек., 0+0+0+1). Замкнула тройку призеров норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (отставание 15,8 сек., 0+1+0+1).