«Ощущение, что бездоказательно обвиняют в убийстве». Евгений Устюгов о допинговом деле

Источник: AP 2020

Российский биатлонист Евгений Устюгов был признан Международным союзом биатлонистов (IBU) виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Если Спортивный арбитражный суд не примет сторону спортсмена, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе со всей российской эстафетной четверкой, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр. В интервью ТАСС Устюгов изложил свой взгляд на обстоятельства рассмотрения дела, рассказал о причинах подачи иска к IBU в гражданский суд и объяснил, почему завершил карьеру после Олимпиады в Сочи.

— Прежде всего, как вы относитесь к тому, что вас наказали на основании базы данных?

— Меня просто бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен. Какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон. Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель — мифические файлы. Ни то ни другое мне даже не показали. Видимо потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично.

И это при том, что я двукратный олимпийский чемпион, и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной пробы! Я сдавал десятки тестов, и большинство из них — за рубежом.

— Вы просили встречи с этим осведомителем? Запрашивали детали дела?

— Разумеется. Многократно. Но несмотря на мои просьбы, чтобы осведомитель явился и подтвердил предоставленную информацию, я получал отказ. При этом я был готов приехать на встречу в любое место. В любую точку мира. И сейчас готов.

— Когда вы узнали о том, кто такой Григорий Родченков?

— Как и все, из прессы. Никогда его не видел лично.

— Позвольте уточнить, самих же проб нет?

— Я был бы рад, если бы они были! Но их нет в принципе, физически. Они были отрицательными, и их утилизировали согласно правилам WADA.

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Вдумайтесь — ничего нет. Ни проб, ни результатов. Нет никаких проб с мочой! Нет ни результатов лабораторных анализов, проба Б не вскрывалась, и обвинения IBU основаны исключительно на несуществующих данных из Московской лаборатории! При том, что мною были предоставлены доказательства отсутствия у этой лаборатории, которая якобы анализировала мою пробу, не только методики обнаружения, но и самих образцов для проведения анализов на соответствующий препарат. Меня обвинили в использовании оксандролона, но мы изучили этот вопрос с юристами и выяснили, что это вещество просто невозможно легально приобрести на территории России. И Московская лаборатория, как мы также выяснили, не закупала образцов. Повисает еще один вопрос: как этот тест был сделан? Фактически меня обвиняют в убийстве при отсутствии самого факта убийства.

Получается, проб нет и теперь можно обвинять кого угодно, опираясь лишь на клевету осведомителей.

— Почему так долго шло разбирательство?

— Я думал, что невозможно найти черную кошку в черной комнате. Оказывается, если ты IBU, то можно.

— Собираетесь ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд?

— Да, конечно. Юристы этим уже занимаются.

— Почему вновь открыли дело о вашем биопаспорте и могут отнять золото Ванкувера? Вы уже сдали все тесты…

— Это дело появилось совсем недавно и касается моего паспорта крови. При этом вопрос с ним уже изучался IBU на протяжении долгого времени, в 2017 и 2018 годах. Несмотря на завершение карьеры, когда вопросы вдруг стали возникать, я полностью сотрудничал с IBU, сдавал по малейшей просьбе анализы, по результатам исследования которых эксперты IBU полностью сняли с меня обвинения летом 2018 года. Видимо, на фоне разбирательств по первому делу, в IBU решили подстраховаться и несмотря на отсутствие каких-либо новых обстоятельств по паспорту крови, просто взяли и поменяли свои выводы. Указали, что все ранее изученные ими обстоятельства теперь свидетельствуют об обратном. Все доводы, которые меня оправдали в 2018 году, теперь свидетельствуют об обратном.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Евгений Устюгов объявил о завершении карьеры

— Зачем вы подали иск к IBU в гражданский суд Австрии? Чего вы этим хотите добиться?

— Мои адвокаты, если честно, в шоке от происходящего. Происходящее противоречит основам права. Понимаете, нельзя пересмотреть уже принятые решения, если нет новых доказательств. Поэтому, учитывая поведение IBU, я вынужден обратиться в государственный суд, чтобы обязать их исполнять принятые же ранее решения. Только потому, что там находится штаб-квартира организации, суд австрийский. Говорят, это первый случай, когда спортсмен идет в государственный суд. В истории биатлона это совершенно точно прецедент. Может быть, это приведет IBU в чувство и они прекратят охоту на меня.

— Кто-то из иностранных биатлонистов оказал вам поддержку?

— К сожалению, репутация нашего спорта на международной арене такова, что поверить можно во что угодно. Но я на своем примере постараюсь это переломить.

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— Что думаете о новом руководстве IBU?

— Мне сложно судить, пляшет ли оно под чью-то дудку, но события последних дней заставляют задуматься. Смотрите, информационный взрыв был устроен непосредственно перед стартом чемпионата мира. Очевидно, чтобы в том числе оказать давление на нашу сборную, чтобы выбить из колеи перед стартом. Стиль нового руководства — бить сразу и без разбора, наотмашь. А разбираться уже потом.

— Почему вы ушли из спорта после Сочи?

— Еще за два года до Сочи я чувствовал усталость и планировал завершить карьеру после домашней Олимпиады. Накопилась усталость плюс травмы после операции колена не позволяли добиваться высот. А по десятым местам ездить мне неинтересно. Но самое главное, я люблю семью и хотел осесть дома и заняться воспитанием детей.

В январе 2014 года родилась вторая дочка, и я хотел быть с ними, потому что первого ребенка я почти не видел во время карьеры спортсмена.