«Логинова кинули. А я его поддерживал»: жесткое выступление Тихонова
Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал почти всех.
Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал почти всех.
Женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антерсельве выиграла итальянка Доротея Вирер. Лучшая из наших девушек — Екатерина
— Александр Иванович, как вам женская «индивидуалка»?
— За Вирер мы с женой болеем еще с юниоров. Поэтому сегодня очень довольны. А наши девочки — перегружены. Абсолютно неправильная подготовка, особенно на последнем этапе. Из года в год об этом говорим, но повлиять ни на что не можем.
— Гонку вы смотрели на бирже рядом с главой СБР Владимиром Драчевым. Разговаривали?
— Я с ним не разговариваю. Вообще хотел бы видеть его за решеткой. Почитайте газеты, посмотрите, что он натворил, когда руководил Всеволожским районом.
— А кого вы бы хотели видеть на месте Драчева?
— Понятия не имею. Я теперь житель Белоруссии.
— Переехали из России?
— Да, переехал жить туда. При мне в России было построено пять комплексов категории А, 12 — категории Б. 24 золотых, 27 серебряных, 19 бронзовых. Лучше, чем у немцев и норвежцев. Что сделали за 11 лет потом? Развалили! А в комментариях пытаются поливать Тихонова. Болваны!
— Вы сказали, что успехи Логинова — заслуга четырех Александров — Логинова, Касперовича, Кравцова и Тихонова. В чем ваша?
— Кто три года поддерживал его?
— Вы?
— Нас четверо. Кто — я перечислил. А кто еще его поддержал? Назовите хоть одного. Кинули парня на произвол судьбы. Вот здесь, в Антерсельве, я выигрывал золото неоднократно. Что я получил от государства?
— Что?
— Пенсию в 52 тысячи рублей.
— Вас сильно поливают в интернете.
— Еще Отто фон Бисмарк сказал, что русских победить невозможно, но они сожрут друг друга из зависти.
— Есть шансы, что по итогам чемпионата мира вы подарите одну из своих шуб Логинову?
— Государство пусть дарит. Тихонов уже одну дарил.
— Антону Шипулину.
— Зря дарил.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Доротея Вирер
|Италия
|43.07,7
|2
|Ванесса Хинц
|Германия
|+02,2
|3
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|+15,8
|4
|Ханна Эберг
|Швеция
|+38,7
|5
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.03,4
|6
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.10,1
|7
|Кристина Ридер
|Австрия
|+01.20,6
|8
|Маркета Давидова
|Чехия
|+01.30,7
|9
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.31,4
|10
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.32,6