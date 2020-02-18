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12Логинов выиграл спринт на ЧМ
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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Логинова кинули. А я его поддерживал»: жесткое выступление Тихонова

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал почти всех.

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Источник: РИА "Новости"

Женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в Антерсельве выиграла итальянка Доротея Вирер. Лучшая из наших девушек — Екатерина Юрлова-Перхт — 13-я. Итоги гонки и ход чемпионата мира прокомментировал бывший глава СБР и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

— Александр Иванович, как вам женская «индивидуалка»?

— За Вирер мы с женой болеем еще с юниоров. Поэтому сегодня очень довольны. А наши девочки — перегружены. Абсолютно неправильная подготовка, особенно на последнем этапе. Из года в год об этом говорим, но повлиять ни на что не можем.

— Гонку вы смотрели на бирже рядом с главой СБР Владимиром Драчевым. Разговаривали?

— Я с ним не разговариваю. Вообще хотел бы видеть его за решеткой. Почитайте газеты, посмотрите, что он натворил, когда руководил Всеволожским районом.

— А кого вы бы хотели видеть на месте Драчева?

— Понятия не имею. Я теперь житель Белоруссии.

— Переехали из России?

— Да, переехал жить туда. При мне в России было построено пять комплексов категории А, 12 — категории Б. 24 золотых, 27 серебряных, 19 бронзовых. Лучше, чем у немцев и норвежцев. Что сделали за 11 лет потом? Развалили! А в комментариях пытаются поливать Тихонова. Болваны!

Фоторепортаж
Логинов выиграл спринт на ЧМ

— Вы сказали, что успехи Логинова — заслуга четырех Александров — Логинова, Касперовича, Кравцова и Тихонова. В чем ваша?

— Кто три года поддерживал его?

— Вы?

— Нас четверо. Кто — я перечислил. А кто еще его поддержал? Назовите хоть одного. Кинули парня на произвол судьбы. Вот здесь, в Антерсельве, я выигрывал золото неоднократно. Что я получил от государства?

— Что?

— Пенсию в 52 тысячи рублей.

— Вас сильно поливают в интернете.

— Еще Отто фон Бисмарк сказал, что русских победить невозможно, но они сожрут друг друга из зависти.

— Есть шансы, что по итогам чемпионата мира вы подарите одну из своих шуб Логинову?

— Государство пусть дарит. Тихонов уже одну дарил.

— Антону Шипулину.

— Зря дарил.

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Антон Шипулин. Кадры карьеры

Расписание гонок чемпионата мира

  • 19 февраля 16.15 Индивидуальная гонка. Мужчины
  • 20 февраля 17.15 Одиночная смешанная эстафета
  • 22 февраля 13.45 Эстафета. Женщины
  • 22 февраля 16.45 Эстафета. Мужчины
  • 23 февраля 14.30 Масс-старт. Женщины
  • 23 февраля 17.00 Масс-старт. Мужчины.
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15 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Ванесса Хинц
    Германия
    Германия
  • 3
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
18.02.2020 16:15Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Доротея ВирерИталияИталия43.07,7
2Ванесса ХинцГерманияГермания+02,2
3Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия+15,8
4Ханна ЭбергШвецияШвеция+38,7
5Франциска ПройссГерманияГермания+01.03,4
6Моника ХойнишПольшаПольша+01.10,1
7Кристина РидерАвстрияАвстрия+01.20,6
8Маркета ДавидоваЧехияЧехия+01.30,7
9Галина ВишневскаяКазахстанКазахстан+01.31,4
10Ева ПускарчиковаЧехияЧехия+01.32,6
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