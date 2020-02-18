Сборная Беларуси на ЧЕ по биатлону в «Раубичах» выступит основным составом
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав белорусской сборной на ЧЕ по биатлону в «Раубичах», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав белорусской сборной на ЧЕ по биатлону в «Раубичах», сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В стартах женщин Беларусь представят Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева. В соревнованиях мужчин ставка сделана на Сергея Бочарникова, Романа Елетнова, Антона Смольского, Никиту Лобастова, Максима Воробья, Виктора Кривко и Егора Казаринова.
Стоит отметить, что в своих сильнейших составах выступят на континентальном первенстве стреляющие лыжники из России, Украины, Латвии и Болгарии.
Чемпионат Европы по биатлону перенесли в Беларусь, поскольку