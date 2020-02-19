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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В РУСАДА согласились с нападками норвежцев на Логинова

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая согласилась с нападками иностранных биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова. Ее слова приводит Национальная служба новостей.

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Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это. «Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон — он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее надо быть готовым, что репутация пока такая», — отметила она.

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Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.

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15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира, а на следующий день занял третье место в гонке преследования. После победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт.

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