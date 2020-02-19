В РУСАДА согласились с нападками норвежцев на Логинова

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Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это. «Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон — он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее надо быть готовым, что репутация пока такая», — отметила она.

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Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира, а на следующий день занял третье место в гонке преследования. После победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.