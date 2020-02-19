В РУСАДА согласились с нападками норвежцев на Логинова

Пахноцкая подчеркнула, что Логинов намеренно принимал допинг и был дисквалифицирован за это. «Представить ситуацию, что он случайно съел его с пищевой добавкой, невозможно. Он нарушил закон — он, правда, уже понес за это ответственность. Тем не менее надо быть готовым, что репутация пока такая», — отметила она.
Замглавы РУСАДА добавила, что норвежские спортсмены, попавшиеся в последние годы на допинге, оказались под санкциями из-за своей халатности, а не намеренного употребления запрещенных препаратов.
15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте на чемпионате мира, а на следующий день занял третье место в гонке преследования. После победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты. Так, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бе посчитали, что россиянин недостоин участия в чемпионате мира.
Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016-го был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации часть биатлонистов выступили против его возвращения в спорт.