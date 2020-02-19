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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира считает, что Логинов не должен переживать из-за критики

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Давление со стороны биатлонистов сборной Норвегии на Александра Логинова не скажется на результатах россиянина, дела внутри команд обстоят по-другому, заявил РИА Новости чемпион мира 2000 года в эстафете Сергей Рожков.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов в субботу победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Эта золотая медаль стала первой для представителей сборной России на чемпионатах мира с 2017 года. После победы несколько иностранных биатлонистов, в том числе норвежцы Йоханнес Бё и его брат Тарьей, выступили с критикой в адрес Логинова, который ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил.

«Это внешняя часть айсберга, думаю, что внутри всё по-другому. Особо (он) не должен переживать. Живет, как говорится, в своем коконе. Ничего критичного нет, поэтому может готовиться к любой гонке», — сказал Рожков по телефону.

Логинов стартует 7-м в индивидуальной гонке, которая пройдет в среду.

«Специфика индивидуальной гонки такова, что быстро бежать здесь не стоит, главное — отстрелять на ноль. Погода в Антхольце специфическая, ветер всегда нестабильный. По силам выиграть, если правильно настроиться на стрельбу», — добавил эксперт.

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